海地共和國大使拜會張善政 盼開啟文化、青創合作新篇章

張善政今(8)日會見海地共和國大使館大使潘恩一行，張善政感謝大使的熱忱與各項交流提案，期許雙方未來在城市文化交流、青年創業合作等面向，儘快有更實質且豐碩的合作成果，開啟合作新篇章。

大使期盼可促成桃園與海地更進一步交流，也預計將規劃選派市政官員來桃園。圖：市府提供

張善政首先對大使的來訪表達熱烈歡迎。他指出，雖然台灣民眾對海地尚不夠熟悉，但桃園的優勢之一就是齊聚眾多國際學生，其中包含來自海地的優秀學子，市府會努力照顧所有來台灣念書的國際學生，也希望讓國際學生透過辦理海地特殊節慶活動等，展現母國文化，不僅可促進台灣民眾對海地的了解，亦可深化雙方友誼。

張善政也積極回應大使對文化交流推廣的提議，樂見海地文化在桃園發揚光大。他特別提到，市府秘書處經常邀請駐台使節至市府總圖書館進行演講，向市民朋友介紹各國特色，誠摯邀請潘恩也能夠安排時間前來分享。

張善政也建議，市府在藝文廣場經常舉辦各類活動，可研議加入海地美食攤位，另亦可邀請海地獲獎主廚團隊，與桃園餐飲科系進行交流。此外，針對海地青年學子來台學習後有創業想法，他說明，桃園市有青年局專責協助與桃園大專院校交流及鼓勵青年創業，非常歡迎有想法的海地年輕人共同合作。

潘恩表示，這是他二度派駐台灣，深感與桃園有著特殊緣分。他強調，真正的生命力是從地方展開，高度期待能與桃園市建立緊密的合作關係。大使期盼可促成桃園與海地更進一步交流，也預計將規劃選派市政官員來桃園，觀摩桃園市政管理及促進產業發展經驗。此外，大使也期待透過美食與文化交流，讓台灣民眾感受加勒比海的熱情，增進彼此互訪觀光，並期盼市府能針對有志創業的海地留學生提供相關輔導與支持。

