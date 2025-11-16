海地幫派對美國大使館開槍！ 陸戰隊開火還擊了

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台灣友邦、加勒比海島國海地局勢持續動盪，繼先前多次發生幫派火拚，造成無辜民眾傷亡後，13日更傳出首都太子港（Port-au-Prince）發生黑幫朝美國大使館開火事件，導致守衛美國大使館的美軍陸戰隊開火還擊，顯見海地情勢極度險惡。

海地幫派火拚越演越烈，導致大量人民逃難。（圖／美聯社）

根據美聯社報導，美國陸戰隊發言人近日以電子郵件證實該起發生在大使館周邊的衝突，並指出未有陸戰隊成員因此受傷，美國駐海地大使館則持續維持運作；至於海地國家警察則尚未對此回應。

由於國家政局混亂，目前海地首都太子港將近九成區域都被黑幫控制，這些幫派使用大量武器爭奪地盤並勒索在地店家，各勢力火拚行為已導致超過兩萬人死亡，另外根據聯合國統計，幫派橫行更造成超過130萬人流離失所。

面對險惡局勢，海地警方早已無力應對。除了由肯亞等國派出的警察部隊支援外，聯合國安理會也終於在今年9月通過決議，派出一支5500人的鎮壓部隊前往海地，應對暴亂情形。

海地是世界上最貧困的國家之一，自前總統摩依士（Jovenel Moïse）於2021年遇刺身亡後，海地始終無法產生新領導人，幫派勢力更趁亂坐大，導致國家幾近無政府狀態，前過渡總理亨利（Ariel Henry）更在黑幫施壓下辭職。此外，海地在2010、2021兩度受強震重創，今年又被颶風肆虐；在飽受天災人禍夾擊下，全國陷入嚴重民生困境，重建更是遙遙無期。

