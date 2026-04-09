海地延後選民登記工作 10年來首場選舉日程未明

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海地臨時選舉委員會(Provisional Electoral Council, CEP)8日宣布，原定在4月1日開始的選民登記工作將推遲，並補充表示，將很快宣布新的登記日期，以舉辦該國近10年來第一場總統選舉。

海地臨時選委會先前排定這個加勒比海人口最多國家的第一輪總統大選日期為8月30日，決選投票日則在12月。

然而，安全局勢長期惡化，已迫使超過140萬人流離失所，相當於總人口的12%，這使得人們對政府是否有能力確保選舉的自由公正產生了懷疑。

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臨時選委會主席迪羅西爾斯(Jacques Desrosiers)告訴路透社，此次延後是由於一項與總理費艾梅(Alix Didier Fils-Aime)的新政府相關的法律問題，政府現在必須頒佈新的法令，而這可能推遲選舉進程。

迪羅西爾斯表示，如果新法令即時發布，選舉仍有可能在今年年底前舉行。

迪羅西爾斯去年底告訴路透社，臨時選委會已在去年6月評估過數百個投票中心，但此後隨著武裝幫派勢力範圍擴展到首都以外的海地中部和鄉村地區，進入投票中心的情況惡化。

海地自2016年以來就沒有舉行過選舉。該國上一任總統摩依士(Jovenel Moise)在推遲投票後，於2021年遭到刺殺。繼任的歷屆政府均被要求舉行選舉，但都以安全問題為由而一再延後。