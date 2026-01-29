海地淪人間煉獄！黑幫性暴力案四年暴增三倍 無國界醫生：殘酷令人髮指

海地首都太子港街頭，武裝團體肆虐，居民生活陷入恐懼之中。（圖／達志／美聯社，下同）

海地首都太子港（Port-au-Prince）正面臨嚴重的性別暴力危機。根據《無國界醫生組織》（Médecins Sans Frontières，簡稱MSF）於1月28日發布的最新報告指出，隨著武裝勢力迅速擴張並控制首都近九成地區，性暴力已成為黑幫用以恐嚇民眾、擴張勢力與操控資源的工具。報告揭露，光是MSF旗下的診所，過去四年間每月接獲的性侵個案就從95起飆升至250起，增幅高達三倍。

海地首都約九成地區遭黑幫勢力控制，治安情勢極度惡化。

根據報告指出，這間自2015年營運的診所，在十年間已為近1萬7千名性別暴力受害者提供醫療與心理援助，其中98％為女性與女孩。然而，MSF駐海地負責人戴安娜馬尼拉阿羅約（Diana Manilla Arroyo）指出，真正令人震驚的，除了數字暴增外，還有暴力手段的極度殘忍。

報告中披露，有超過100名倖存者表示遭到10人以上集體性侵，平均每起案件涉及至少3名施暴者，部分甚至發生在家庭成員面前。在眾多駭人聽聞的案例中，一名53歲女性控訴，曾被三名年輕男子毆打並強暴，「他們打斷了我的牙齒，事後甚至連我的女兒也不放過。」

女性與孩童在臨時避難營地生活艱困，安全與衛生條件令人堪憂。

黑幫的暴力行徑導致逾140萬人流離失所，避難營裡的婦女與孩童面臨二度甚至多次性侵的風險，母親們日夜警惕，生怕孩子成為下一個目標。此外，受害者的年齡分布也呈現異常趨勢。過去主要集中在18歲以下青少年，但自2022年起，這一族群所占比例已下降至24％，反之，50至80歲高齡女性受害者人數則激增7倍，男性與男童也不例外，僅2025年前九個月，就有超過350名男性向診所求助

無國界醫生位於太子港的Pran Men’m診所，提供性暴力受害者基本醫療與心理支持。

然而，儘管性暴力橫行，求助行為卻屢遭社會壓力與安全顧慮阻礙。由於擔心遭到標籤化或被武裝團體報復，許多受害者選擇沉默，甚至害怕前往診所時會被誤認為與黑幫有所牽連，進而遭民兵處決。這些恐懼導致許多患者延誤就醫。MSF表示，自2022年起，僅三分之一的受害者能在案發三日內接受治療，使得約70％患者錯失預防HIV感染的時機，另有近六成錯過緊急避孕處置。

報告亦指出，除醫療資源外，庇護設施同樣嚴重不足。許多女性在治療後竟被迫返回最初遭受侵害的地區，面臨重複受暴的危機。MSF呼籲海地政府立即啟動應變機制，撥款支持免費醫療服務、擴增安全庇護中心，並設立全天候保密求助管道。阿羅約強調：「我們必須認清這場暴力危機的嚴重性，並提供實質支援，協助倖存者重建生活，重新掌握自己的身體與命運。」

海地首都約九成地區遭黑幫勢力控制，治安情勢極度惡化。（圖／翻攝自X，@MSF_Espana）

