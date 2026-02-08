海地過渡總統委員會任期屆滿 總理費艾梅接手執政

記者廖子杰／綜合報導

執政近2年的加勒比海國家海地過渡總統委員會，7日宣告任期屆滿，由獲得美國支持的總理費艾梅接手政權，該國猖獗的幫派暴力問題能否獲得改善，也引發各界關注。

綜合外媒報導，考量當地社會局勢持續動盪，海地過渡總統委員會7日在嚴密維安下，將行政權移交給現年54歲、商人出身的總理費艾梅；委員會輪值主席聖席爾向其傳達安全、政治對話、選舉及穩定的重要性，並表示在此歷史性時刻，相信「總理先生正審慎衡量自己肩負的重責大任」。

海地過渡總統委員會於2024年4月時任總理亨利辭職後成立，由9名成員組成且輪流擔任主席職位，旨在遏止血腥幫派衝突和政治混亂情勢，並推動自2016年以來即未舉行、延宕已久的民主選舉。但委員會任內，海地安全局勢進一步惡化，還出現貪腐指控與政治內鬥加劇等問題；如今，費艾梅成為該國唯一掌握政權的政治領袖，外界也期許他在國內政界嚴重分歧情況下，擔負籌辦選舉的艱鉅任務。

值得注意的是，美國駐海地大使館曾在4日表示，隨著過渡總統委員會將於7日任期屆滿，「我們支持費艾梅帶領海地建立強盛、繁榮和自由的國家」；另3艘美軍軍艦近期也抵達太子港灣，美方指此舉展現其「對海地安全、穩定與更光明未來堅定不移的承諾」。分析認為，美艦進駐不僅有助嚇阻盤據首都的幫派組織，還可能為後續國際維和任務提供後勤與指揮支援，確保費艾梅政府能順利執行延宕多年的大選。

費艾梅自過渡總統委員會手中接下海地政權。（達志影像／歐新社）