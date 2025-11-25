海埔國小「禮義廉恥」創意牌匾揭牌
海埔國小近日舉辦七十年校慶並盛大舉行「禮義廉恥」創意牌匾揭牌儀式，高市府教育局李昆憲督學、黃文慶校長與黃正一會長、副會長及常委們攜手國立臺灣師範大學高雄校友會等貴賓共同揭開牌匾，象徵學校深化品德教育的決心。這塊創意牌匾不僅承襲傳統，更融入了「愛、學習、生命力」等海埔校園願景元素，旨在以活潑創新的方式，讓學生重新理解並實踐禮、義、廉、恥這四個核心價值。(見圖)
主辦單位今(廿五)日說明，「改變一旦開始、改變不會停止，開始優秀就會持續優秀」，自九十五至九十八學年度由楊奇才校長任內推動的品德教育六指標、編專書而持續精進乃獲教育部績優學校之不易殊榮早已扎根在這片土地上，如今海埔國小的「禮義廉恥」創意牌匾，由師生共同發想有別於傳統制式的樣貌，更結合了當地海洋繽紛元素、採用搶眼色彩、融入穿堂海洋彩繪意象。於校門入口處象徵以固有美德乘載「海埔囝仔的厝」，期待讓歷史悠久的格言煥發出新的生命力。
李昆憲督學對此創意讚嘆不已，尤其用這樣別具意義的日子來進行揭牌，對整個地區學子有跨時代的意義，希望在國立台灣師範大學高雄校友會社會公益組黃雀華執行長的友善牽引下讓四維發散於全市各校，遍地開花深植校園。
黃文慶校長表示，禮義廉恥不該是遙遠的口號，而是日常生活的實踐，我們希望透過這塊創意牌匾，引導孩子思考：禮是尊重與規範、義是助人與公道、廉是自省與不貪、恥是自覺與改過。讓品德從教室走進學生的心裡。
捐贈者陳靜江園長（龍心幼兒園）也對學校的創意讚譽有加，認為這種結合傳統與創新的教育方式，更能有效引起學生的共鳴。黃正一會長則強調，家長會將全力支持學校推動的各項品德教育課程與活動，共同為孩子打造優質的學習環境。
揭牌儀式緊接著「明禮、尚義、養廉、知恥」教育五連拍合影結束後，學校下學年也同步規劃了一系列相關活動，如創意品德週、禮貌大使選拔、四格漫畫比賽等系列活動；海埔國小期望藉由這塊獨一無二的牌匾作為起點，將品德教育融入各領域教學，培養出兼具知識與品格的優秀下一代，讓「海埔七十才開始，有愛有品不停止」的願景在校園中持續發光發熱。
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局桃園電子報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 1 天前
多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分
記者蔡琇惠／新北報導 年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新…中華日報 ・ 2 小時前
中科HAPPY RUN！千名跑者齊聚園區跑出健康活力！
（記者石耀宇／綜合報導）2025「中科盃路跑活動—中科Happy Run」11/15於科技與自然並存的中部科學 […]引新聞 ・ 2 小時前
故宮校園大使招募開跑 拉近年輕世代距離
記者劉昕翊／臺北報導 為擴大青年參與及培育推廣生力軍，國立故宮博物院即日起至12月15日上午10時止推動「第6屆故宮校園大使」招募計畫，對象不限科系年級，採網青年日報 ・ 1 天前
通霄濱海追風國際馬拉松 與跑者共享海線風光
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府23日上午在通霄海水浴場舉辦「2025通霄濱海追風國際馬拉松」，互傳媒 ・ 1 天前
想知道世界各地換牙傳說、史前人類拔牙習俗嗎？ 南科考古展報你知
南科考古館推出全新特展「牙齒知多少：全糖市的神秘面具」，以牙齒為主題，結合精彩的故事敘述與研究發現，透過標本模型與互動裝置，帶領親子從多角度認識牙齒在人類生活、歷史上的重要性，及其代表的文化象徵意義，還有世界各地的換牙傳說、史前台灣的拔牙習俗與刻牙紋飾等，內容有趣，今天熱鬧揭幕。自由時報 ・ 1 小時前
北市不動產仲介幸福家園公益路跑 蔣萬安肯定公會熱心公益溫暖社會
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（23）日一早出席「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路互傳媒 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 20 小時前
經典賽》大谷翔平宣布出戰WBC 韓媒直言「我們是不是該放棄對日本的比賽了？」
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天（25日）宣布將出戰2026第六屆世界棒球經典賽，此消息一出，日本球迷為之振奮，但同組的韓國球迷卻是兩樣情，韓國媒體「朝鮮日報」更以「是否該放棄對戰日本的比賽」為題撰文，文中充分感受到韓國媒體對於經典賽的擔憂。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首次完封日本社會人 林振賢談一點可惜：年輕投手沒有企圖心搶先發
台灣海洋25日澄清湖球場4分差完封日本社會人，這是台灣球隊首次在AWB冬季聯盟完封日本社會人，總教練林振賢賽後受訪表示，「沒有打不敗的對手，通常自己被自己打敗，投手表現很好。」不過林振賢認為比較可惜之處是近年來年輕投手對於爭取先發的企圖心較低落，希望年輕選手要提升用球數與局數。TSNA ・ 2 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 2 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 5 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前