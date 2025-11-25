海埔國小「禮義廉恥」創意牌匾揭牌

海埔國小近日舉辦七十年校慶並盛大舉行「禮義廉恥」創意牌匾揭牌儀式，高市府教育局李昆憲督學、黃文慶校長與黃正一會長、副會長及常委們攜手國立臺灣師範大學高雄校友會等貴賓共同揭開牌匾，象徵學校深化品德教育的決心。這塊創意牌匾不僅承襲傳統，更融入了「愛、學習、生命力」等海埔校園願景元素，旨在以活潑創新的方式，讓學生重新理解並實踐禮、義、廉、恥這四個核心價值。(見圖)

主辦單位今(廿五)日說明，「改變一旦開始、改變不會停止，開始優秀就會持續優秀」，自九十五至九十八學年度由楊奇才校長任內推動的品德教育六指標、編專書而持續精進乃獲教育部績優學校之不易殊榮早已扎根在這片土地上，如今海埔國小的「禮義廉恥」創意牌匾，由師生共同發想有別於傳統制式的樣貌，更結合了當地海洋繽紛元素、採用搶眼色彩、融入穿堂海洋彩繪意象。於校門入口處象徵以固有美德乘載「海埔囝仔的厝」，期待讓歷史悠久的格言煥發出新的生命力。

李昆憲督學對此創意讚嘆不已，尤其用這樣別具意義的日子來進行揭牌，對整個地區學子有跨時代的意義，希望在國立台灣師範大學高雄校友會社會公益組黃雀華執行長的友善牽引下讓四維發散於全市各校，遍地開花深植校園。

黃文慶校長表示，禮義廉恥不該是遙遠的口號，而是日常生活的實踐，我們希望透過這塊創意牌匾，引導孩子思考：禮是尊重與規範、義是助人與公道、廉是自省與不貪、恥是自覺與改過。讓品德從教室走進學生的心裡。

捐贈者陳靜江園長（龍心幼兒園）也對學校的創意讚譽有加，認為這種結合傳統與創新的教育方式，更能有效引起學生的共鳴。黃正一會長則強調，家長會將全力支持學校推動的各項品德教育課程與活動，共同為孩子打造優質的學習環境。

揭牌儀式緊接著「明禮、尚義、養廉、知恥」教育五連拍合影結束後，學校下學年也同步規劃了一系列相關活動，如創意品德週、禮貌大使選拔、四格漫畫比賽等系列活動；海埔國小期望藉由這塊獨一無二的牌匾作為起點，將品德教育融入各領域教學，培養出兼具知識與品格的優秀下一代，讓「海埔七十才開始，有愛有品不停止」的願景在校園中持續發光發熱。