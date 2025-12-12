海基會亞總在星國合辦地緣政治論壇 台商反應熱烈

（中央社記者廖文綺台北12日電）海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉9日至11日到新加坡出席亞總會議。羅文嘉表示，此次會議約有5、600名台商出席，包括20幾名中國大陸台商。海基會與亞總共同主辦一場論壇，聚焦地緣政治與全球佈局，台商反應熱烈。

海峽交流基金會（海基會）12日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

羅文嘉表示，這次亞總會議總共3天，其中1天的會議由海基會與亞總共同策劃主辦，針對地緣政治風險以及台商全球佈局的新契機，邀請學者、實務界專家，以及來自新加坡和中國大陸的台商進行2輪座談和討論。

羅文嘉指出，本次論壇的迴響熱烈程度「出乎意料」，與談者、引言者及所有參會人員的反應都非常熱烈，甚至表示「時間不夠用」，並且事後的回饋也很好。這也顯示近年來中國與全球台商關注中美貿易戰、川普2.0，以及全球產業供應鏈的變化所帶來的機會與風險。

此外，羅文嘉11月27日至29日前往金門，邀請約20幾位福建各處的台商會長和幹部進行座談，也是談地緣政治相關的議題，同樣反應熱烈。

羅文嘉綜合座談會上所得到的共同看法，指出中國大陸經濟現在面臨幾個困境。在消費方面，中國經濟消費非常緊縮，儲蓄率跟消費率有極大落差，呈現通貨緊縮現象；生產方面則面臨生產過剩，原本外銷產品因美中關稅等問題生產過剩，使中國內需市場價格不斷殺價；投資方面，中國投資數額這一年不斷下降；獲利方面，中國主要大企業的獲利跟過去比較大為衰退。

但是對於台商選擇繼續留在中國大陸或選擇離開，羅文嘉強調，應該留給企業自行判斷，「海基會不會建議任何一種產業或任何一家企業要怎麼做」，而是提供客觀資訊與微觀個案給台商與企業做參考，讓企業根據產業特性去做判斷。他盼台商能保持一慣的韌性與靈活，去因應局勢的變動、應付各種情況。（編輯：楊昇儒）1141212