海基會台商春節聯誼24日登場 首度移師台中舉辦

（中央社記者李雅雯台北6日電）海基會台商春節聯誼活動敲定24日舉辦，將第一次移師台中市召開。海基會說明，這是出於地理位置考量，台中市位於中間點，可以減緩南北奔波的交通不便。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由副秘書長黎寶文主持。

黎寶文表示，台商春節聯誼活動細節尚在規劃中，這次作法與去年有些不一樣，將會在台中市舉辦，這也是台商春節聯誼活動第一次在台北市以外的城市召開。

他說，移師台中市舉辦的原因在於，過往有台商反映，在台北市舉辦活動有南北奔波問題，台中市位於中間點，交通往返會更方便一些，所以決定這次台商春節聯誼活動選在台中市召開。

黎寶文提到，具體規劃與邀請名單等部分正在洽邀、規劃中，活動細節尚待敲定。預計除了設有午宴外，也會計畫周邊參訪活動，讓與會台商可以與在地商業團體或商業公會有進一步互動、聯繫。（編輯：楊昇儒）1150206