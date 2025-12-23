（圖／本報系資料照）

海基會董事長吳豊山被賴清德約見「讓賢」，曾經是台灣媒體百花齊放期間叱吒一時的《自立晚報》社長，接任海基會老驥伏櫪，期許要三階段推動兩岸交流，積極尋求與大陸海協會長張志軍互動，甚至計畫訪問大陸，然而被「讓賢」的關鍵，據悉也是因為他的溫和訴求與態度，竟然成為壯志未酬的遺憾。

吳豊山確實是懂兩岸關係的，當年更是台灣第一家派出記者前往大陸採訪的破冰先鋒媒體，出掌海基會有其抱負與理想，可惜基調與賴清德顯然背道而馳。吳豊山至少希望讓兩岸關係維持溫體狀態，賴清德上任後的種種作為，卻是千方百計刺激對岸，甚至被美國主流媒體形容為「魯莽的領導人」，整體戰略方向與氛圍，賴清德既不認同中華民族，全然否定九二共識，怎可能有吳豊山的發揮空間。

必須說吳豊山試圖努力過，至少不希望兩岸關係真走上絕路，雙方坐下來談總比劍拔弩張好，換言之，吳豊山想走的是和平路線，賴清德不斷訴求的是強硬抗中，以韌性之名推動全民防衛，一副備戰姿態寫在臉上，從表面顏容到內心主軸，都和吳豊山處於平行空間，道不同自然不相為容。

海基會在民進黨執政下，已經長久是個冷衙門，賴清德上任後更不是以推動兩岸交流為任務的機構，坦白講誰當董事長都無關緊要，但是吳豊山至少算是可以和大陸海協會長對等的人形立牌，不至於高調政治任命，也有其使命感與媒體出身的指標意義，兩岸互動似乎還能維持一點溫度。如今人走茶涼，吳豊山的被「讓賢」，讓出的不只是海基會一個位子，而是象徵這個冷衙門，終於徹底凍了，兩岸從此從溫體變殭屍，再難活血回到從前。

蘇嘉全當然和賴清德「理念相同」，因此由他來掌舵海基會，形同讓和平輪變戰船，蘇嘉全的任務只有一個，就是執行賴清德意志，兩岸真要互動，不可能有一中原則與九二共識。如果都是人形立牌，吳豊山至少像福壽土地公，蘇嘉全卻是道地的戰狼。

吳豊山時期的海基會，因為賴清德掀起的戰雲密布，已然有志難伸，蘇嘉全接手的海基會，淪為毫無作用的殭屍，或許已是萬幸，令人憂心的是海基會創立的初衷毀於一夕，成為執行賴清德意志的前哨基地，吳豊山心灰意冷，台灣人民則心驚膽戰。

大法官都能淪為賴清德的血滴子，海基會走了吳豊山，蘇嘉全更不可能會是對岸想互動交流的對象，兩岸關係至此形同宣告打烊，台灣民間已經不自主焦慮，「兩岸真要打仗了嗎？」已經成為日常的神經質，海基會安座主神，從土地公換成戰神，等於門口彩帶換成黑旗，人民能不胡思亂想？

吳豊山的「讓賢」，實質意義遠大於象徵，北京不可能看不懂，賴清德借殼宣戰，蘇嘉全就是陣前元帥，甚至比「不副署、不執行」的閣揆角色更鮮明，吳豊山成為台海賽道變化的分水嶺，兩岸關係從溫體變殭屍，台灣人民還要相信韌性？

兩岸兩會曾經共同成就無數和平契機，如今一道「讓賢」令，俱往矣！（作者為資深媒體人）