海基會年處理逾30萬件兩岸事務 羅文嘉揭「斷線不斷事」內幕

海基會副董事長羅文嘉今（26）日接受黃暐瀚專訪時透露，儘管海基會與海協會自2016年起正式斷線，但每年仍處理超過30萬件兩岸往來事務。他強調「斷線當然是指檯面上、形式上的線」，但問題還是要解決，雙方仍有務實做法。

去年480萬台灣人赴陸 30萬陸客來台

羅文嘉提供最新數據指出，以去年來講，台灣到中國去的觀光人次，直接過去大概280萬、快300萬，再加上從澳門、香港其他地方轉機過去的可能有200萬，「所以將近可能有400多萬、480萬人次，這麼多的台灣人到中國去，不管是觀光也好、旅遊或是商務去，這些往來一定很多問題會發生。」

至於中國來台部分，由於對岸現在控制觀光、不讓觀光客自由來台灣，只能去馬祖跟金門，只有福建的能到，不能來台灣本島。在這種狀況下，去年仍有30萬人次因為商務、交流等來到台灣本島。

羅文嘉說，「30萬跟480萬當然差距很大、不成比例，我們去的多，他們來的少，但是即使這樣狀況下，你看還是很多的往來。」

車禍、意外都要海基會處理

羅文嘉舉實際案例說明海基會的工作。他說，有中國大陸的留學交換生在台灣唸書時突然發生車禍，「很緊急的狀況，我們必須協助他們在大陸的家屬、父母來台灣，那這個一定是海基會處理。」

另一個案例發生在金門。前陣子有一個從福建到金門去旅遊的男士，晚上跟金門的朋友一起喝酒，結果心肌梗塞人就走了。「那人走了就產生一些後續要處理問題，那也是海基會派在金門的同事要負責協助處理等等。」

羅文嘉強調，「我們一年大家處理超過30萬件以上，這些兩岸往來的事情。」

務實解決問題 但不便透露細節

對於如何在「斷線」狀態下處理這些問題，羅文嘉表示，「斷線當然是指檯面上、形式上的線，比如說他因為話講出去了，對他們講話講出去我不能收回來，但是問題還是要解決。」

他說，這問題不解決，事實上對人民來講都是很大的困擾，「所以雙方就會有一些基於解決問題需要的務實做法。」

羅文嘉強調，雙方基於為雙方的人民著想，「有些可能是他們的人民，有些是我們的公民，只要你去到對方的土地上就會產生、就會有問題，那這問題最後最終是要被解決。」

不過他也坦言，「當然不是百分之百每一件能解決，我們只能說在目前這種狀況下」，透過務實做法來處理。

希望恢復制度性往來 降低成本提高效率

羅文嘉解釋為什麼海基會希望恢復制度性往來：「因為這樣成本比較低一點、效率比較高一點。你目前透過我剛才講各種務實做法來講，他成本一定比較高、效率一定比較不好，有些問題緊急的時候我們覺得還是希望能夠快一點幫人民解決問題。」

他說明，兩岸的往來「除非你通通不往來」，但實際上每年有這麼多人往來，「形式上沒有交流了，可是實際上的話還是有，我說實務上我們必須去解決問題，解決各種問題，這個就是兩岸往來。」

對於具體的務實做法，羅文嘉表示不便多談，「因為兩岸的往來畢竟比較敏感，如果我們基於解決問題、不是拿來做宣傳、做媒體動員，那很多話我們不用講的太明白。」

他強調，「當有往來、有問題，有問題就是要解決，海基會就是一個解決問題的單位。」