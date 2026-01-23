海基會春節聯誼暫定2/24舉辦 羅文嘉：台商盼了解台美關稅談判後台灣優勢

海基會秘書長羅文嘉。李政龍攝



海基會每年依慣例在農曆春節假期後舉辦台商春節聯誼活動，今（2026）年暫定於2月24日舉辦，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉也透露，在台美關稅談判結果出爐後，台商更希望了解台灣在世界產業供應鏈上有哪些優勢與機會，政府又可以提供哪些協助。

海基會每年依例在農曆春節假期後舉辦台商春節聯誼活動，人數與規模約350人，今年暫定於2月24日舉辦，羅文嘉表示，除了新年團拜圍爐之外，這次也希望安排讓台商對台灣有更多認識，由政府各部會將經貿、社會資訊與台商分享。

廣告 廣告

台美關稅談判結果大致底定，對等關稅調降為15%，且不疊加原最惠國待遇稅率，與日、韓、歐盟齊平；同時台灣成為全球第一個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，並取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇，未來可藉由「台灣模式」在美國發展。

羅文嘉於新聞說明會透露，雖然沒有收到正式的陳情，但是私下了解，很多在中國的台商朋友對於台美關稅底定後，未來台美經貿以及台灣在整個世界產業供應鏈上扮演的角色，有哪些優勢與機會、政府可以提供哪些協助，希望能夠得到更多資訊。

羅文嘉表示，美國總統川普（Donald Trump）自去（2025）年提出對等關稅後，各國已逐漸認知到台灣模式，確認這是一個新時代與里程碑，而台灣的商人向來是非常靈活而有韌性，海基會今年的工作重點即是協助在中國的台商，讓他們理解所關心的議題。

更多太報報導

就任海基會董事長 蘇嘉全：交流不是讓步、溝通也不是退讓

在台港人遭潑漆 陸委會：中共指揮跨境鎮壓

展望2026 海基會：兩岸關係仍高度不確定