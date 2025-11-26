海基會曾想開微博！國台辦批惡意抹黑：中國的網路開訪且依法管理

記者楊士誼／台北報導

中國國台辦發言人彭慶恩稱，中國的網路開放且依法管理，陸委會惡意炒作此事無非是要抹黑中國、欺騙台灣民眾。（圖／翻攝畫面）

陸委會主委邱垂正日前表示，海基會曾想開微博，但因要填「中國台灣」自我矮化，加上中國會控管網路言論因而作罷。中國國台辦發言人彭慶恩今（26）日稱，中國的網路開放且依法管理，陸委會惡意炒作此事無非是要抹黑中國、欺騙台灣民眾，了無新意，應回歸正業多做有利兩岸交流的事情。

國台辦指出，陸委會跟海基會是在「一個中國」框架下應兩岸交流的需要而生，而陸委會的業務本應是推動兩岸對話、促進兩岸交流，現在卻成了煽動兩岸對立、阻擋交流的急先鋒。國台辦表示「大陸的互聯網開放且依法管理」，陸委會惡意炒作微博帳號問題無非是要抹黑中國、欺騙台灣民眾，這種把戲了無新意。國台辦也表示，陸委會、海基會應回歸正業，多做有利推動兩岸交流和「兩岸同胞」利益福祉的事

另針對國民黨副主席蕭旭岑拋出的「一國兩區」概念，國台辦回應，九二共識的核心意涵是「海峽兩岸同屬一中，共同努力謀求國家統一」。國台辦稱，歷史事實充分證明，堅持體現一中原則的九二共識，透過兩岸對話協商就可以恢復，兩岸關係就能改善發展，就能維護增進「兩岸同胞」的利益福祉。

國台辦也表示，堅持在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上與台灣包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體、各界人士一道促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，造福「兩岸同胞」。

