海基會率逾20在陸台商訪新加坡 曝現場反應「欲罷不能」

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。李佳穎攝



海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉近期率超過20名台商赴新加坡參加亞洲台商總會（亞總）活動。羅文嘉說明，海基會與亞總在當地合辦論壇，反應幾乎是欲罷不能，出乎意料之外。

海基會於12月9日至12月11日到新加坡出席亞總會議，因新加坡在兩岸關係上的立場，海基會行前保持低調，他先主動說明，希望事情能夠順利進行，所以行前未主動公開說明。11月底的記者會中，海基會副秘書長黎寶文針對海基會訪問新加坡的人員與行程都未多有透露。

羅文嘉首先說明，海基會去（2024）就參加過亞總在馬來西亞的活動，並首次替中國台商與亞洲各國的台商搭建橋樑平台，讓台商們能夠彼此認識、交流，獲熱烈反應。

提及今（2025）年狀況，羅文嘉表示，一共超過20位原本在中國的台商與來自亞洲20個會員國、約600位台商參加3天會議，其中一天是海基會與亞總共同主辦，主題是地緣政治風險及台商全球布局的新奇蹟，並進行兩輪座談討論，「反應熱烈，幾乎是欲罷不能，出乎我意料之外。」

羅文嘉認為，中美貿易戰以及全球產業供應變化，使得中國與全世界台商都面臨著新的機會與風險，這場活動的反映說明了對於台灣來講，在海外的投資發展都是台灣國力的延伸，台商的舞台在全世界，也包括中國大陸。

羅文嘉也補充，他於11月底前往金門視察相關業務，當時也邀請福建省不同地方台商會長跟幹部逾20人在金門座談，海基會根據不同的場域設計這些彈性、靈活的聚會，希望讓大家更開放、更自討論，海基會扮演橋樑角色，彙整大家意見，與大家溝通政府政策。

