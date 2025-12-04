海基會舉行臺商財經法律顧問會議 探討穩定幣運作及美中政經變局下臺商風險



海基會昨（4）日舉行「臺商財經法律顧問會議」，針對當前穩定幣運作及監理規範、臺商在美中經貿關係變化與中國大陸政治現況夾縫中的挑戰，進行跨領域交流與專業研討。會議由羅文嘉副董事長主持，共20餘位財經與法律顧問共同參與。

本次會議兩場專題分別由資策會數位轉型研究院金融科技中心副主任李震華，以及海基會顧問─淡江大學蔡明芳教授、中華經濟研究院王國臣助研究員主講與引言。

李震華指出，近年全球加密資產與穩定幣市場快速發展，穩定幣具備交易成本低、跨境結算快速等優勢。但他也提醒，穩定幣仍涉及儲備透明度、脫鉤事件、流動性風險及各國監管差異等問題，臺商必須在合規、風險控管與資安條件下，方能安全使用。

在第二場專題中，蔡明芳顧問分析指出，大陸有效需求不足、生產過剩PPI長期衰退及企業利潤由升轉降等問題，太陽能、鋼鐵等產品傾銷造成鄰近區域市場出口壓力，內需產業過度競爭等風險。他並指出，中國大陸政府正加強資本管制與人民幣跨境管理，臺商在資金調度面臨更多不確定性等金融風險。

王國臣表示，美國對中國經貿脫鉤已從削減依賴擴大為各國對中國圍堵趨勢，中國則以稀土出口管制、限制外國技術使用等方式因應。雖然兩國於今年簽署經貿協議，但核心分歧未解，供應鏈會持續斷鏈重組，加上中國大陸經濟衰退，臺商須更加注意投資安全、政治風險與市場多元布局。

會議提問熱絡，3位報告人提醒臺商穩定幣非中國大陸合法金融資產，在大陸投資須更審慎評估生產配置與市場分散風險，並積極應對各國對產品「自製率」要求提高的趨勢。同時，中國大陸政治風險與反壟斷、資料管理、稅務規範等制度變化對臺商影響逐步加大，使企業在法律遵循上需投入更多成本；在競爭優勢方面，建議臺商應堅守高附加價值市場，並利用臺灣在 AI 伺服器、PCB 載板等高階硬體製造的優勢，拓展海外市場。

羅副董事長總結指出，在金融工具革新與國際政經局勢加速變動的當下，臺商唯有提升風險意識、強化資金韌性，才能在不確定的環境中保有競爭優勢。未來，海基會將持續整合跨領域專業力量，協助臺商在全球情勢快速變化下穩健發展。