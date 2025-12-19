海基會董事長人選確定？傳吳豊山職位由前立法院長蘇嘉全接棒...謝長廷接任台灣日本關係協會會長

海基會董事長吳豊山昨（18日）在董監事會上提出請辭震驚外界，並提到總統賴清德上週找他詢問人事，自己在體貼總統人事安排下，當場欣然同意讓賢；對此，陸委會也回應，人選確定將再對外說明。據傳，前立法院長、台灣日本關係協會會長蘇嘉全將轉任海基會董事長，而今年八月卸下駐日代表，返台任總統府資政的謝長廷則接任台灣日本關係協會會長。

吳豊山日前在董件事會上請辭，確認任期到本月31日，令外界開始猜測府院接下來指派接任的人選，據傳，擔任台灣日本關係協會會長的蘇嘉全可能接下其職位，而蘇過往在任立法院長時期就曾與各高層建立信任關係，為兩岸僵局再添政治性。

先前卸下駐日代表、獲得日本德仁天皇親頒「旭日大綬章」的謝長廷返台後，受聘為總統府資政，近期活動頻繁，日前行政院長卓榮泰定調不副署，謝也發文力挺。



然而謝長廷也傳出以「職務變動」為由婉拒前總統陳水扁的訪問邀請，不免令外界解讀為重返公職的前奏。

(圖片來源：三立新聞網)

