海基會董事長任期最短是他！一個月就請辭

▲海基會董事長吳豊山宣布請辭，傳出將由台日關係協會會長蘇嘉全接任。（圖／海基會提供）

[NOWnews今日新聞] 海基會18日召開董監事會議，董事長吳豊山自爆與總統賴清德談過後，體貼總統人事安排的困難，欣然同意讓賢，任期到31日止，任期14個月，傳出接任人選是立法院前院長、現為台日關係協會會長蘇嘉全。這是賴清德上任後的第三位海基會董事長，而首任的海基會董事長鄭文燦，更因涉貪，短短一個月就請辭，是史上任期最短的海基會董事長。

前總統馬英九任內，僅有兩位海基會董事長，分別是江丙坤與林中森，任期都約4年。前總統蔡英文2016年上任後，前兩任海基會董事長是田弘茂、張小月，蔡英文近入第二任任期後，原本由李大維擔任海基會秘書長，蘇嘉全擔任總統府秘書長，但蘇嘉全因姪子蘇震清涉貪請辭，李大維回鍋總統府秘書長，此後由許勝雄代理董事長長達兩年半。

李大維在2023年2月回任海基會董事長，但2024年5月賴清德上任後，李大維卸任，當時傳出因蔡英文出面，賴清德才讓鄭文燦擔任海基會秘書長，不過不久後，鄭文燦被控收賄5百萬元，任職海基會董事長一個月後便請辭。

鄭文燦請辭後，許勝雄又繼續代理海基會董事長，去年11月底，吳豊山上任，因賴清德原本就屬意吳豊山擔任海基會董事長，傳出是因蔡英文請託，才找了鄭文燦。不料吳豊山擔任海基會董事長也僅僅14個月就請辭。

