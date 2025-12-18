海基會董事長吳豊山在總統召見後決定請辭 「為了讓總統在人事佈局上更為順利」

海基會董事長吳豊山18日透露，上周五總統召見，詢問對於海基會人事的看法，其後他表態願意讓賢。（圖片來源／海基會臉書）

海基會18日舉行董監事會，董事長吳豊山致詞時證實這是他最後一次主持會議，他將工作到 2025 年 12 月 31 日下午，隨後「下台一鞠躬。他還提到，社會上對於海基會人事有諸多議論，為了讓總統在人事佈局上更為順利，他主動向總統表達願意配合調整。

吳豊山當董事長13個月，今突然宣布請辭

海基會18日舉行董監事會，董事長吳豊山宣布請辭，任期到12月31日，丟下兩岸人事震撼彈。吳豊山在致詞時強調，海基會並非外界所誤解的「工作停擺」，去年處理了超過 30 萬件交流事務，今年截至目前也超過 21 萬件。

對於關鍵的九二共識，吳豊山花了大量篇幅回溯「九二共識」的本質。他直言，九二共識是 2000 年才出現的後設名詞，1992 年當年兩會針對「一個中國」問題並無交集，僅是「勉強默認各表一中」。

引用辜振甫的觀點，九二是沒有共識的共識

他引用首任董事長辜振甫的觀點，將其形容為「沒有共識的共識」。吳豊山進一步解析，對岸對九二共識的定義隨著時間日益緊縮，從早期的「一中各表」，演變至今日與「一國兩制」掛鉤，而「一國兩制」則是台灣各主要政黨皆無法接受的方案。

吳豊山透露，在其 13 個月的任期內，曾試圖透過三個階段與對岸重啟對話，包括要求釐清中華民國在九二共識中的位置，以及提議與海協會長張志軍在不限時間地點下會面，但對方的回應從「沒必要釐清」到最後全面「已讀不回」。

大談兩岸和平，主張兩岸整合、兄弟分治

不過，他繼今年10月14日第12屆董監事第8次聯席會議上強調「和平共榮便成為兩岸之間的唯一光明大道」之後，今日接續說，兩岸衝突不會是大砲打小鳥，而是「火車產類對撞」，會讓幾代人的成果毀於一旦，並呼籲放下上一代的恩怨，堅持「和平至上、兩岸整合、兄弟分治、互利互惠」，這才是兩岸唯一的出路。

上次公開談話時他說，兩岸分立分治是歷史發展的結果。兩岸分立76年之後的今天，在台灣的中華民國發展出自由民主體制，中華人民共和國依然維持一黨專政，因此絕大多數台灣人民希望維護自由民主體制，希望兩岸和平共榮。

