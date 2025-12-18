海基會董事長吳豊山宣布請辭讓賢 稱「體貼總統人事安排的困難」

海基會今（18）日召開董監事會聯席會議，海基會董事長吳豊山親自宣布辭職，說這是自己最後一次主持聯席會議。他表示12號收到總統約見，徵詢對海基會人事意見，「社會上說下台的背影要漂亮，體貼總統人事安排的困難，當場欣然同意讓賢」。吳豊山將會工作到12/31下午，下台一鞠躬。

吳豊山說今天利用這個機會，他對全體董監事過去一年來的支持和指教表達謝意，並在台上鞠躬。也說過去這段時間兩岸很多人士主動好意幫忙，他也表達謝意。

吳豊山透露，恢復兩岸對話是他的首要職責，他曾透過私下熱心管道，約海協會長張志軍會面，釐清九二共識的爭議，並共商和平發展，結果傳話管道回覆「九二共識沒有再釐清的必要」。此外，他曾告知海協會將率團探訪大陸台商，請海協會辦理後續，「可海協會迄今已讀不回」，而海協會已讀不回的案件已累積超過1萬件。

吳豊山長年服務貢獻於新聞界，曾任國大代表、行政院政務委員等要職，而他於2024年10月接替鄭文燦就任海基會董事長，上任才經過1年多就宣布請辭，為兩岸交流投下震撼彈。

