海基會董事長吳豊山宣布請辭 任職至年底

海基會董事長吳豊山18日在董監事聯席會議上宣布辭職。（中央社資料照）

海峽交流基金會18日下午舉行第12屆董監事第9次聯席會議，吳豊山在會上說，今天是他最後一次主持海基會董監事聯席會議。上周五（12日）賴總統召見，徵詢他對海基會人事案的意見，由於體貼總統人事安排，因此他當場欣然同意讓賢。

吳豊山表示，他將工作到12月31日下午。

吳豊山於2024年11月4日的第12屆董監事第五次聯席會議上被推選為海基會董事長，至今任職13個月。

根據海基會官網先前發布的資訊顯示，吳豊山曾擔任《自立晚報》總編輯及社長計18年，也曾二度當選國民大會代表，另擔任過公共電視董事長、行政院政務委員、監察院監察委員等職。