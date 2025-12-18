海基會董事長吳豊山宣布辭任 任期僅13個月

吳豊山宣布辭任。（翻攝自海基會官網）

海基會今日突然發出「重要採訪通知」，宣布下午將舉行董監事會議，並由海基會董事長吳豊山主持，並發表談話。最新，吳豊山宣布辭任。

海基會今（18日）突然發出「重要採訪通知」，宣布下午將舉行董監事會議，被外界猜測海基會恐會有人事變動。

吳豊山今日表示，上週五見總統賴清德時已請辭，此次為他最後一次主持董監事會，他的任期至12月31日，任期共13個月。

吳豊山透露，賴清德召見詢問對於海基會人事的看法，他體貼總統人事安排的困難，當場欣然同意讓賢，下台一鞠躬。

廣告 廣告

吳豊山的談話中還披露，他曾於7月致函中國海協會，說明準備率團赴東莞探望台商，孰料對岸迄今已讀不回。

更多鏡週刊報導

台北購物抽千萬現金、台積電股票 蔣萬安放話：抽中生四寶、五寶

韓監視器遭駭私密影像外流 醫師點出背後危險籲：拒買中國品牌

轟賴清德「在野獨裁」說 鄭麗文批沒民主素養：不識字又兼沒衛生