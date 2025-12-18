海基會董事長吳豊山突請辭...梁文傑感謝吳任內對兩岸交流的貢獻：關於繼任人選，確定後再對外說明

海基會今（18日）舉行董監事會議，董事長吳豊山於會中宣布請辭，透露上週總統賴清德徵詢海基會人事意見，為體貼總統人事安排，因此欣然同意讓賢。陸委會今召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑針對此事回應，吳董事長任職期間盡心盡力推動兩岸恢復對話，相當努力；而關於海基會繼任人選，他表示，將依海基會規章及政府行政程序處理，在確定人選後，再對外說明。

有媒體問及，海基會董事長吳豊山宣布請辭，任期只會到31日，想請問政府目前已經有內定繼任的人選尚未公布，以及陸委會如何評價吳豊山董事長任期內對兩岸關係的貢獻？

梁文傑回應，陸委會非常感謝吳豊山董事長在任期間對兩岸交流業務的卓越貢獻，吳董事長學養俱佳，歷任政府要職，擔任海基會董事長1年2個月，這段期間他心心念念人民福祉，呼籲對岸珍視兩岸和平，重啟海基、海協兩會的對話。



梁文傑說，吳董事長在海基會年度預算遭大幅刪減之下，快速因應調整業務運作、維持急難救助、文書驗證，以及台商回台投資等各項核心業務，保持不中斷、不打折，這是兩岸交流的穩定基礎。



有關海基會董事長的繼任人選，梁文傑表示，陸委會將依照海基會規章及政府行政程序處理，人選在確定之後，會再對外說明。



針對吳豊山推動兩岸對話「有努力，沒成功」一事，梁文傑直言，這件事情證明吳董事長盡心盡力來推動兩岸恢復對話，他是相當努力，但也這次證明中國用政治前提干擾海基、海協兩會恢復協商，這是從2016年蔡英文總統上任以來就是這個樣子，與定義對岸是否為敵對勢力是沒有關係的。



梁文傑也強調，所謂敵對勢力是寫在《刑法》、《國安法》、《反滲透法》，這就是一個客觀的事實。

