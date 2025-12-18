海基會董事長吳豊山請辭！上周會見賴清德，揭任期13個月的未竟之路

海基會今（18）日下午召開董監事會議，海基會董事長吳豊山宣布上周五見總統賴清德時已請辭，此次是他最後一次主持董監事會，他是2024年10月接替鄭文燦，就任海基會董事長，而今請辭任期至12月31日止，共13個月。



吳豊山透露，恢復兩岸對話是他的首要職責，他曾透過私下熱心管道，約海協會長張志軍見面，釐清九二共識的爭議，並共商和平發展，結果傳話管道回覆，九二共識沒有再釐清的必要。他也表示，社會上都說下台的背影要漂亮，他體貼總統人事安排的困難，欣然同意讓賢，下台一鞠躬。

吳豊山下台感言全文：海基會吳豊山下台爆猛料，想率團訪陸遭已讀不回，透過中間人傳話仍見不到海協會張志軍

「戰爭是火車對撞」 吳豐山呼籲兩岸避免最壞結局



吳豊山表示，戰爭一直是人類最可怕的夢魘，戰爭意味血流成河，家破人亡，戰爭是應該避免，而且絕對可以避免的。兩岸在量體上大小懸殊，可是大中國內部問題很多，其實沒這麼大。他說，小台灣綜合國力在全球前段，其實也沒這麼小，兩岸衝突將是火車慘烈對撞。



吳豊山說，希望兩岸各方都能認知，和睦才是最高貴的政治情操，再攜手窮盡智慧整合。吳豊山說，和平至上，兩岸整合，兄弟互利互惠，才是兩岸之間唯一的光明大道。



​吳豐山在2024年11月接掌海基會，出身台南幫，早年創辦《自立早報》，曾出掌公視，並曾任國大代表、中選會委員與監察委員，早在2000年首度政黨輪替後，吳豐山便擔任總統府跨黨派兩岸小組委員，勾勒完整兩岸認知圖像。



批評中共版「九二共識」 吳豐山直指台灣被矮化



吳豐山曾提出一套「兩岸和平發展論」，主張台灣不可不堅持主權獨立，不過基於實質利害考量，台灣應以不脫離以華語圈為定義的大中華家族來追求與中國和睦相處；一旦與中國建立和睦關係，那麼台灣也就可以在美、中等距關係安排下得到均勢保障。



吳豐山的論點定錨在「中華民國在台灣」，意即「中華民國早就是一個主權獨立國家」，認為台灣應展現和平心意，經由文化經貿交流與中共逐步累積善意和條件，最終在中華民國與中華人民共和國之上，互商架構一個具象徵意義的機制以終結爭執，走向共存共榮的新局。也就是不脫大中華，但以中華民國立場為主，提倡兩岸互不隸屬。



吳豐山也批評對岸解讀的「九二共識」，已經變成「兩岸都主張只有一個中國，中華人民共和國是中國唯一合法代表，台灣是中國的一部分」，換言之，他認為在中共的「九二共識」中，台灣是如「中國香港」、「中國澳門」的「中國台灣」，凡是不接受如此見解者均為「台獨」。

