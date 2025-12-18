海基會董事長吳豊山請辭 喊話兩岸和平至上

海基會董事長吳豊山表示，「兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有，和平至上、兩岸整合、兄弟分立、互利互惠、共存共榮，才是兩岸之間唯一的光明大道。」

吳豊山是去（2024）年11月才接任海基會董事長，如今請辭，受到高度關注，他則透露上任時希望恢復與中國的對話，曾經透過管道建議和海協會長張志軍釐清九二共識，對方則透過管道回覆，沒有再釐清的必要，最後就沒有下文，而曾經想在7月率團訪問中國也未能成行，根據海基會紀錄，從2016年到現在，海協會已讀不回的案件已經累積超過1萬件。吳豊山則再次喊話，和平至上、互利互惠，才是兩岸之間唯一的光明大道。