海基會董事長吳豊山請辭 曾私下建議海協會長會面

（中央社記者廖文綺台北18日電）海基會董事長吳豊山今天宣布辭職。他表示，他曾透過私下管道建議中國大陸海協會長張志軍會面釐清「九二共識」，但對岸回覆「沒有再釐清的必要」。他並盼兩岸能和睦對話，若發生戰爭，「不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞」。

海峽交流基金會（海基會）18日下午舉行第12屆董監事第9次聯席會議，吳豊山在會中作上述表示。

吳豊山說，今天是他最後一次主持海基會董監事聯席會議。賴總統12日曾召見他，徵詢對海基會人事案的意見，由於體貼總統人事安排，因此他當場欣然同意讓賢。他表示，將工作到12月31日下午。

廣告 廣告

吳豊山強調，外界若認為海基會工作已經停擺「是嚴重的誤會」。海基會自1991年設立以來，已經處理超過900萬件因為交流所衍生的事物，去年一年就處理了30萬4224件，至今年底預計累積超過21萬件。

吳豊山表示，「體察恢復對話是我的首要職責」。因此他就任後，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

吳豊山說，他曾透過私下管道，建議海協會長張志軍會面釐清「九二共識」的爭議，並且共商和平發展的方略。只堅持對等，尊嚴。後來傳話管道回覆，對岸可以理解他的用心良苦，但指九二共識「沒有再釐清的必要」。

此外，另一管道傳話表示，如果不要「九二共識」，應請台灣方面提出新共識。吳豊山說，「針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領」。

吳豊山還曾於7月10日正式傳訊海協會，表示將前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。海協會迄今已讀不回。他並指出，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過1萬件。

吳豊山表示，戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患。兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

吳豊山說，「今天在卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知『和睦』才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上」。（編輯：邱國強）1141218