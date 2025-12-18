海基會董事長吳豊山請辭 賴清德將聘任總統府資政

海基會董事長吳豊山今天（18日）在董監事聯席會議上宣布辭職，任職至今年12月31日。總統府表示，總統賴清德誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻；未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

陸委會指出，非常感謝吳豊山在任期間對兩岸交流的貢獻，包括盡力推動海基海協恢復對話、在預算刪減情況下維持海基會運作；待海基會董事長人選確定後，陸委會再對外說明。

海基會董事長吳豊山（後中）18日在海基會董監事聯席會議上宣布辭職，任職至12月31日。任期共13個月。（中央社）

總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統賴清德誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。吳豊山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。



郭雅慧強調，總統肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

海峽交流基金會下午舉行第12屆董監事第九次聯席會議，吳豊山在會上說，今天是他最後一次主持海基會董監事聯席會議。上周五（12日）賴總統召見，徵詢他對海基會人事案的意見，由於體貼總統人事安排，因此他當場欣然同意讓賢。

吳豊山表示，他將工作到12月31日下午。

他強調，外界若認為海基會工作已經停擺「是嚴重的誤會」。海基會自1991年設立以來，已經處理超過900萬件因為交流所衍生的事務，去年一年就處理了30萬4224件，至今年底預計累積超過21萬件。

吳豊山指出，「體察恢復對話是我的首要職責」。因此他就任後，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

吳豊山還說，他曾透過私下管道，建議海協會長張志軍會面釐清「九二共識」的爭議，並且共商和平發展的方略。只堅持對等，尊嚴。後來傳話管道回覆，對岸可以理解他的用心良苦，但指九二共識「沒有再釐清的必要」。

此外，另一管道傳話說，如果不要「九二共識」，應請台灣方面提出新共識。吳豊山說，「針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領」。

吳豊山也曾於7月10日正式傳訊海協會，表示將前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。海協會迄今已讀不回。他並指出，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過1萬件。

他說，戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患。兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

吳豊山表示，「今天在卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知『和睦』才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上」。

吳豊山於2024年11月4日的第12屆董監事第五次聯席會議上被推選為海基會董事長，至今任職14個月。

根據海基會官網先前發布的資訊，吳豊山曾擔任《自立晚報》總編輯及社長計18年，也曾二度當選國民大會代表，另擔任過公共電視董事長、行政院政務委員、監察院監察委員等職。

責任主編：于維寧