海基會董事長吳豊山請辭 透露曾想與張志軍談九二共識「但不得要領」
海基會今（12/18）日召開舉行第12屆董監事會第9次聯席會議，董事長吳豊山致詞時無預警宣布，他在致詞中透露，曾於就任後透過兩岸傳話管道表達欲與海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」，但是傳話管道回覆沒有釐清必要，而對岸要求的新共識，我方也不得要領。
吳豊山致詞時表示，海基會是兩岸治權不及於對方的情況下，我國政府設立的一個白手套，負責與對口單位海協會處理兩岸交流對話事務；自1991年設立以來，已處理超過900萬件因交流所衍生的事務，光是去年就處理了30萬4224件，今年大概也會累積超過21萬件，海基會並沒有停擺。
吳豊山指出，從2016年5月中斷至今，是由於對岸不滿我方不認同有所謂「九二共識」，但事實上海基會的史料顯示，1992年兩會會談中觸及「一個中國」這一個議題時，並無交集，最後雙方勉強默認「各表一中」；已故的海基會首任董事長辜振甫曾說，「各表一中」最多只算沒有共識的共識。
至2000年，對岸解說「九二共識」就是「一中各表」，爾後對岸認定「九二共識」意指「一個中國就是中華人民共和國，台灣是中國的一部分」；對岸於2019年更連結「九二共識」與「一國兩制」，這個「一國兩制」台灣各主要政黨都已先後公開表示不接受。
吳豊山就任後曾與國台辦就「九二共識」定義多次交鋒，他也在致詞時解釋，這是要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」，但幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。
吳豊山透露，他曾於就任後私下透過熱心管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略；我方只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便，無奈後來傳話管道回覆，可以理解他的用心良苦，但是說「九二共識」沒有再釐清的必要。
吳豊山還透露，另一管道傳話過來，如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識；針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領。
吳豊山另曾於今年7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明他將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。海協會迄今已讀不回。根據海基會紀錄，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已超過1萬件。
吳豊山指出，今天台灣由2340多萬台灣人民「實質佔居，有效管治」，國家體制完整，主權獨立，經濟發達，政治民主。聯合國總部沒有中華民國國旗，可是全球有130個國家樂意與台灣彼此免簽，相互優惠。
吳豊山認為，中國曾經備受列強欺凌，如今追求民族復興，應被理解；但兩岸關係是另一事體，中華人民共和國統治階層，不能易地而處，不願翻頁歷史，不肯面對真實，以致於採取了不崇尚仁道的不正確態度對待活生生的中華民國台灣，造成了本來可以避免的諸多遺憾。
吳豊山強調，兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部問題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列在全球前段班，其實也不是那麼小；兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。
吳豊山在卸任前刻前依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。
