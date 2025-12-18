海基會董事長吳豐山宣布請辭...指上週會見總統後「欣然同意讓賢」！直言「外界認為海基會工作停擺」是嚴重誤會

海基會今（18日）下午舉行董監事會議，董事長吳豊山於會中宣布請辭。吳豊山透露，上星期五（12日）總統賴清德徵詢其對海基會人事的意見，「我當場欣然同意讓賢」。

吳豊山今日於會中表示，這是他最後一次主持海基會董監事會議。他說，上週五總統召見，詢問其對於海基會人事的看法，「因為社會上都說下台的背影要漂亮，我體貼總統人事安排上的困難，所以我當場欣然同意讓賢」。

吳豐山指出，「我工作到12月31號下午，下台一鞠躬，因此今日我利用這個機會對全體董監事過去一年來的支持和指教表達最大的聲音」。她提及，在過去這段時間，兩岸人都認識或者本來不認識的人主動好意的幫忙，也在這裡表達由衷的謝意。

吳豐山說，海基會是兩岸治權不及於對方的情況下，我國政府設立的一個白手套，負責與對口單位海協會處理兩岸交流對話事務，「關於交流，海基會自1991年設立以來，已處理超過900萬件因交流所衍生的事務」。

吳豐山指出，僅去年（2024）一年，海基會就處理了30萬4224件兩岸事務，「再過12天，今年就到底，大概也會累積超過21萬件」。對此，他直言，「外界如果認為海基會工作已停擺，那是嚴重的誤會」。

據海基會官網資料所述，吳豊山為國立政治大學政治學系學士、國立政治大學新聞學研究所碩士，曾任第四屆監察委員、行政院政務委員、國民大會代表、公共電視董事長、自立晚報社長。

