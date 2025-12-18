海基會董事長吳豐山請辭 總統府肯定他的貢獻



有關海峽交流基金會人事案，總統府發言人郭雅慧今（18）日表示，總統誠摯感謝吳董事長任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。吳董事長長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧強調，總統肯定並支持吳董事長一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

海基會董事長吳豊山今(18)日表示：兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部難題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列全球前段班，其實也不是那麼小；兩岸之間，如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

吳豊山因此盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上。然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。

吳豊山是今日在海基會董監事聯席會議上致開會詞時作以上發言。吳豊山同時告知董監事，海基會董事長將換手，他本月底卸任。