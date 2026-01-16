海基會董事長換3人 陸委會：我們不是來做官的

（中央社記者李雅雯台北16日電）賴政府上任迄今，海基會董事長一職換3人。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，在緊繃的兩岸關係中，到陸委會、海基會任職都是來面對、解決問題的，「我們都不是來做官的」。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

總統府13日宣布，總統賴清德任命前立法院長、前台灣日本關係協會會長蘇嘉全出任海峽交流基金會（海基會）董事長一職。

賴政府上台迄今約1年8個月，海基會董事長換過3人，前兩人分別為前桃園市長鄭文燦、前監察委員吳豊山，蘇嘉全為第3人。

廣告 廣告

媒體提問政府對於海基會董事長的選用標準、任務定位與期待。梁文傑回應，海基會從設立以來，歷任董事長均有豐富政治、經濟歷練，尤其現在兩岸關係比較緊繃，到陸委會、海基會任職的都一樣，「我們都不是來做官的，我們都是來面對問題、解決問題的」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮14日在例行記者會上指稱，認真看待國台辦臉書頁面每則要求協助尋親的留言，在多方努力下，確實幫一名留言求助的台灣民眾找到失散多年親人，正在協助安排回鄉祭祖事宜。

梁文傑表示，其實不太明白國台辦所講的案例，因為這樣的狀況大概是在30年前、40年前很常見。

梁文傑強調，在海基會、海峽兩岸關係協會（海協會）於正常情況下，尋親等狀況是可以互相幫忙的，「但是現在他們自己斷掉這個，我們還是覺得很遺憾」。（編輯：楊昇儒）1150116