海基會董事長異動掀議 鍾佳濱點破關鍵：兩岸能否破冰看北京

[Newtalk新聞] 海基會董事長吳豐山日前宣布請辭，但關於「被請辭」傳聞，以及後續海基會、台日關係協會會長人事布局的各種臆測，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24）日受訪表示，一個國家、政府的穩固，並非建立在個別人物身上，而是在整個組織系統的運作與專業傳承。

鍾佳濱以「鐵打的營帳，流水的兵」形容，強調每個人都可能被取代，但制度需要有經驗、有專業的人來承接。他指出，吳豐山在過去一年多來，處理海峽交流基金會兩岸事務，對兩岸關係留下了語重心長的結語，也展現其累積的經驗與觀察。

鍾佳濱也表示，外界期待未來的繼任者，能在既有經驗的基礎上持續傳承，同時也能嘗試開拓新局；但他也直言，兩岸關係是否能真正出現新發展，關鍵仍不在我方，而是在對岸的態度。

他說明，我方一向希望能夠解凍兩岸關係，也願意遞出橄欖枝，但對岸同樣必須釋出善意回應，「不要整天派共機來擾台、共艦來繞台」，這樣的作為不僅無助於互信，更不利於兩岸人民之間的和平交流。

至於外界傳出的人事臆測，包括前立法院長、現任台灣日本關係協會會長蘇嘉全可能轉任海基會董事長，以及今年8月卸下駐日代表、返台出任總統府資政的謝長廷接任台灣日本關係協會會長等說法，鍾佳濱並未進一步評論，僅重申，無論人事如何調整，兩岸關係的核心仍取決於對岸是否願意以和平、善意的方式回應我方期待。

