海基會董事長蘇嘉全：兩岸關係根本在人民

（中央社記者李雅雯台北23日電）海基會今天召開董監事臨時聯席會議，前立法院長蘇嘉全接下董事長一職。蘇嘉全表示，兩岸關係的根本不在口號而在人民、不在對立而在理解。海基會將從人民需求出發，與對岸社會保持溝通交流。

海峽交流基金會（海基會）23日下午3時召開第12屆董監事第1次臨時聯席會議，由海基會副董事長許勝雄主持，臨時聯席會議推選蘇嘉全出任董事長一職。

蘇嘉全於會上致詞表示，海基會從1991年3月成立以來，今年將屆滿35週年；無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的始終只有一個，那就是站在人民的立場為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件。

蘇嘉全提到，過去曾任立法院長，立法院是中華民國最高民意機關，也是匯聚民意、反映民意的重要場域，正因為如此，「我始終相信兩岸關係的根本不在口號而在人民、不在對立而在理解」。海基會將秉持同樣精神，從人民需求出發，與對岸社會保持溝通與交流；只要兩岸還有人在彼此關心、彼此往來，交流就不應該被輕易中斷。

蘇嘉全期待海基會、中國大陸海峽兩岸關係協會（海協會）兩岸兩會機制恢復交流互動。他說，期待中國大陸以人民利益與福祉為優先，不再以政治前提阻礙兩岸兩會正常交流與互動；也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流。

他強調，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。

蘇嘉全期盼台商共同守護民主家園。他說，在中國大陸經商必須面對複雜政策環境與一定程度的政治壓力，海基會站在理解與協助立場，持續提供必要服務與支持；也期盼台商在海外開疆闢土時，始終與家鄉人民站在一起，共同守護民主家園，「唯有如此，台灣社會才能持續凝聚成為大家最堅強的後盾」。

蘇嘉全強調，展望未來，海基會在政府委託與授權之下，會持續扮演好「說好話、做實事」角色，所說的好話是利於交流、利於理解的善意言辭；所做的實事是超越黨派、不問立場的民生服務，交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不會發生，讓問題有機會被解決。

許勝雄於聯席會議開始時致詞表示，兩岸關係有高度複雜性、敏感性，相關事務推動需要審慎以對，海基會在既有制度與架構之下，務實地處理兩岸相關交流事務，致力於保障兩岸人民往來交流的基本權益。

許勝雄提到，海基會將秉持賴總統強調的「對話代替對抗」政策方向，在不設前提、務實穩健原則之下，努力維繫必要的交流管道、推動理性對話與良性互動，期盼在降低風險、累積互信過程中，為兩岸的穩定發展創造正面條件。（編輯：楊昇儒）1150123