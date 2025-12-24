海基會董事長辭任 國台辦重申兩會溝通要有九二共識

（中央社記者呂佳蓉北京24日電）海基會董事長吳豊山18日在董監事聯席會議上宣布辭職，任職至今年12月31日。對於吳豊山當時宣布辭職的言論，國台辦今天再度重申，兩會（海基會與海協會）要重啟溝通機制，要回到九二共識的基礎上來。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人彭慶恩今天說，由於民進黨政府拒不承認體現一個中國原則的九二共識，海協會與海基會的溝通機制早已停擺，只要回到九二共識的共同基礎上來，兩會對話溝通機制馬上就能重啟。

彭慶恩又稱，對於贊成兩岸關係和平發展的台灣各界人士，只要對兩岸關係性質有正確認知，歡迎他們以個人台胞身份來大陸參訪交流。

海基會董事長吳豊山18日宣布辭職。他表示，他曾透過私下管道建議中國大陸海協會長張志軍會面釐清「九二共識」，但對岸回覆「沒有再釐清的必要」。

吳豊山還透露，今年7月正式傳訊海協會，言明將於近期率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續，但對方迄今已讀不回。（編輯：陳鎧妤）1141224