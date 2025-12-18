海基會董事長辭職 陸委會：新人選確定再對外說明

（中央社記者廖文綺台北18日電）海基會董事長吳豊山今天宣布請辭，陸委會表示，非常感謝吳豊山在任期間對兩岸交流的貢獻，包括盡力推動海基海協恢復對話、在預算刪減情況下維持海基會運作。待海基會董事長人選確定後，陸委會將再對外說明。

大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑今天在例行記者會上表示，陸委會非常感謝吳豊山在任期間對兩岸交流業務的卓越貢獻，吳豊山擔任海基會董事長1年2個月，期間心心念念人民福祉，呼籲對岸珍視兩岸和平，並推動重啟海基海協兩會的對話。

廣告 廣告

此外，吳豊山在海基會年度預算遭大幅刪減下，快速因應調整業務運作，維持急難救助、文書驗證、台商回台投資等各項核心業務，保持不中斷、不打折。

針對吳豊山今日表示，他有努力推動兩岸對話但沒有成功，梁文傑說，「我想這件事情就足以證明，其實吳董事長是盡心盡力來推動兩岸恢復對話，他是相當的努力」，也再次證明，中共用政治前提干擾海基海協兩會恢復協商。

有關海基會董事長的繼任人選，梁文傑表示，會依照海基會規章以及政府行政程序來處理。人選確定之後，陸委會會再對外說明。

海基會董事長吳豊山今天在董監事聯席會議上宣布辭職，任職至今年12月31日。他透露，曾透過私下管道建議中國大陸海協會長張志軍會面釐清「九二共識」，但對岸回覆「沒有再釐清的必要」，此外還表示如果不要「九二共識」，應請台灣方面提出新共識。吳豊山指他為此「曾多方努力，但不得要領」。（編輯：周慧盈）1141218