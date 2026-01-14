海基會董事長須堅持「九二共識」？陸委會籲中共放下執念

陸委會副主委暨發言人梁文傑。（資料照片） 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 前立法院長蘇嘉全將出任海基會董事長，國台辦今（14）天重申，只有承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，兩岸兩會對話溝通機制才能重啟，海基會才能發揮其應有功能。對此，陸委會以六祖惠能大師所言：「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」回應，中共只要放下執念，兩岸兩會自能發揮服務民眾的功能。

陸委會表示，海基會於1991年成立，兩岸之後藉由海基會和海協會展開互動、交流與協商，當時中共所謂的「一個中國」原則的「九二共識」，還沒被創造出來。陸委會強調，從事實證明，兩岸兩會的交流互動，設置前提與障礙的一直都是中共。如同六祖惠能大師所言：「前念著境即煩惱，後念離境即菩提」，中共只要放下執念，兩岸兩會自能發揮服務民眾的功能。

