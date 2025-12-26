海基會董座傳由蘇嘉全接任？陸委會沒否認：人事案正在作業中

海基會董事長吳豊山在18日宣布請辭，任期到今年12月31日，先前傳出將由台日關係協會會長、前立法院長蘇嘉全接任，引發各界關注。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑在今（26）日並未否認此事，僅稱人事案目前都在作業中，完畢後會向外界報告。

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（資料照／中天新聞）

吳豊山18日在董監事會議上宣布，該日是他最後一次主持董監事聯席會議；並提到前一週賴清德總統約見、徵詢他對海基會人事的意見，因為社會上都說下台的背影要漂亮，他體貼總統人事安排上的困難，所以他當場欣然同意讓賢。他工作到12月31號下午下台一鞠躬，因此今天利用這個機會，對全體董監事過去一年來的支持和指教表達最大的聲音。

廣告 廣告

同日傍晚，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統肯定吳董事長完成階段性任務與貢獻，未來仍將借重其所長，敦聘吳豊山擔任總統府資政，協助提供政策建言。

海基會董事長吳豊山日前請辭任期將到12月31日。（資料照／中天新聞）

日前有消息傳出，海基會董事長一職，將由現任台日關係協會會長蘇嘉全接任，過去蘇嘉全曾當過屏東縣長、立委、內政部長、立法院長、總統府秘書長和民進黨秘書長等職務，對於社團經營有自己的一套，期盼未來能和各地台商有良好互動。至於台日關係協會會長，傳出賴清德希望由前駐日代表謝長廷接任，希望藉由他的對日專長，深化台日關係。

傳出將由前立法院長蘇嘉全接任海基會董事長一職。（資料照／中天新聞）

陸委會今日舉行例行記者會，現場媒體詢問海基會董座是否由蘇嘉全接任一事，梁文傑僅簡短回應，「關於海基會董事長的人事案現在都在作業中，等到作業完畢後，會跟大家報告」。

延伸閱讀

吳豊山請辭海基會董座接任人選是誰？陸委會：確定後再對外說明

蔣萬安27日赴上海參加雙城論壇 梁文傑提醒3件事：聚焦市政交流

被梁文傑打臉崩潰了？王義川槓上再喊「台灣國」 記者追問竟遭嗆聲