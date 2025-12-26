海基會董座傳「他」接任？陸委會回應了

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

海基會董事長吳豊山上週四（18日）宣布請辭，且任期至今年12月31日，目前外界傳出會由「台灣日本關係協會」會長、前立法院長蘇嘉全擔任，消息一出受到各界關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（26）日下午也回應了！

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；記者提問，海基會董事長外傳是由蘇嘉全接任，想請問陸委會是否能證實？目前新任海基會董事長相關人事案是否有進展？

吳豊山上週四宣布請辭海基會董事長。（圖／民視新聞資料照）





對此，梁文傑回應，關於海基會人事案現在都在作業中，還是一樣等到作業完畢話，就會和大家報告，謝謝。

吳豐山上週四主持海基會董監事聯席會議致詞一開始就表示，這是他最後一次主持董監事聯席會議，吳豐山更透露，總統賴清德在12日有約見他，並徵詢對海基會人事意見，「因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢。我工作到12月31日下台一鞠躬」。





