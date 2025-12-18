海基會董座吳豊山改任總統府資政 傳讓賢蘇嘉全

海基會董事長吳豊山18日在董監事聯席會議上宣布請辭，工作至本月底為止，並獲總統府敦聘為總統府資政。據悉，海基會董事長接任人選可望由台日關係協會會長蘇嘉全出任。吳豊山在卸任前頻頻自爆任內祕辛，包括曾建議與大陸海協會長張志軍會面遭拒，以及要求赴陸探視台商、台校卻遭陸方已讀不回。

據傳蘇嘉全將接任海基會董事長。（圖／蘇嘉全臉書）

吳豊山在會議上開門見山表示，這是他最後一次主持董監事聯席會議。他透露，賴總統上周五約見徵詢他對海基會人事的意見，「我體貼總統人事安排上的困難，當場『欣然同意讓賢』。」總統府表示，賴總統肯定吳豊山完成階段性任務與貢獻，因此敦聘他為總統府資政。吳豊山自去年11月上任至今約一年餘。

吳豊山詳細說明任內推動兩岸交流的三個階段。第一階段，他要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。第二階段，他私下透過管道建議與海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」爭議，共商和平發展方略。

吳豊山將轉任總統府資政。（圖／中天新聞）

吳豊山強調，他只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點及是否公開，「悉聽尊便」。傳話管道回覆，「對岸可以理解本人用心良苦，但是說『九二共識』沒有再釐清的必要。」稍後，另一管道傳話過來，如果不要「九二共識」，請我方提出新共識。針對對岸此項建議，他曾多方努力，但不得要領。第三階段，他曾傳訊海協會，擬率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，陸方迄今已讀不回。

在卸任前，吳豊山留下三段談話紀錄。首先，他指出內戰遺緒早應隨風而逝，中華民國現行憲法一半要點在「增修條文」。其中雖有「因應統一前」字眼，但那是修憲時各方折衝的產物，意謂在兩岸已發展出不同政治體制的狀況下，共識以「維持分立現狀」作為我國兩岸政策的主軸。

其次，吳豊山指出，自古以來台灣治權多變。最重要的是，今天台灣由2340多萬台灣人民「實質佔居，有效管治」，國家體制完整，主權獨立，經濟發達，政治民主。聯合國總部沒有中華民國國旗，可是全球有130個國家樂意與台灣彼此免簽，相互優惠。

據此探討兩岸問題，吳豊山認為，「中華人民共和國統治階層，不能易地而處，不願翻頁歷史，不肯面對真實，以至於採取不崇尚仁道的不正確態度對待活生生的中華民國台灣，造成本可避免的諸多遺憾。」他呼籲，戰爭應該避免，也是絕對可以避免的人類大患，盼望兩岸皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。

