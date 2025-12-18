海基會董座吳豊山請辭 傳蘇嘉全接任

吳豊山18日宣布請辭海基會董事長，將工作到本月底為止，他強調，「和睦」才是兩岸間最高貴的政治情操。（藍孝威攝）

海基會董事長吳豊山18日突然宣布請辭，工作至本月底為止。吳豊山在致詞時頻頻自爆，曾建議與大陸海協會長張志軍會面，「會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便」，可惜最後沒有下文，也曾要求赴陸探視台商、台校，但遭陸方已讀不回。吳豊山呼籲，盼兩岸皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操。

據悉，海基會董事長接任人選，可望由台日關係協會會長蘇嘉全出任。總統府昨表示，賴總統肯定吳豊山完成階段性任務與貢獻，敦聘吳為總統府資政。海基會昨舉行董監事聯席會議。吳豊山開門見山就說，這是他最後一次主持董監事聯席會議，賴總統上周五約見徵詢他對海基會人事的意見，「我體貼總統人事安排上的困難，當場『欣然同意讓賢』。」

廣告 廣告

吳豊山去年11月上任，昨宣布請辭後，爆料其任內祕辛。他說，上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

第二階段，他私下透過管道，建議與海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」爭議，共商和平發展方略。他只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點及是否公開，悉聽尊便。傳話管道回覆，「對岸可以理解本人用心良苦，但是說『九二共識』沒有再釐清的必要。」稍後，另一管道傳話過來，如果不要「九二共識」，請我方提出新共識。針對對岸此項建議，他曾多方努力，但不得要領。

第三階段，他曾傳訊海協會，擬率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，陸方迄今已讀不回。

吳豊山說，在卸任前，他有三段談話要留下紀錄。首先，內戰遺緒早應隨風而逝，中華民國現行憲法一半要點在「增修條文」。其中雖有「因應統一前」字眼，但那是修憲時各方折衝的產物，意謂在兩岸已發展出不同政治體制的狀況下，共識以「維持分立現狀」作為我國兩岸政策的主軸。

其次，吳豊山指出，自古以來，台灣治權多變。最重要的是，今天台灣由2340多萬台灣人民「實質佔居，有效管治」，國家體制完整，主權獨立，經濟發達，政治民主。

聯合國總部沒有中華民國國旗，可是全球有130個國家樂意與台灣彼此免簽，相互優惠。據此探討兩岸問題，吳豊山認為，「中華人民共和國統治階層，不能易地而處，不願翻頁歷史，不肯面對真實，以至於採取不崇尚仁道的不正確態度對待活生生的中華民國台灣，造成本可避免的諸多遺憾。」

吳豊山說，戰爭應該避免，也是絕對可以避免的人類大患，盼望兩岸皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。