海基會董監事會推選新任董事長 蘇嘉全：交流不是讓步，溝通不是退讓

海基會今(23)日下午舉行第12屆董監事第1次臨時聯席會議，會議中推選蘇嘉全出任董事長。蘇董事長指出，交流不是讓步，溝通不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。海基會在政府委託與授權下，會持續扮演好「說好話、做實事」的角色，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。

蘇董事長致詞要點如下：

廣告 廣告

許勝雄副董事長、梁文傑副董事長、羅文嘉副董事長兼秘書長、周監事、各位董監事、各位媒體朋友，大家午安、大家好：

首先，感謝賴總統的責任託付，更感謝各位董監事的支持，讓我有機會承擔海峽交流基金會董事長這項重要任務。能在這個關鍵時刻，為兩岸人民服務，為臺灣社會盡一份心力，我感到責任重大，也心存感激。

海基會自1991年3月成立以來，今年將屆滿35週年。這一路走來，海基會始終肩負政府委託與授權，處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商，以及服務兩岸人民的重要任務。無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的，始終只有一個，就是站在人民的立場，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。

我要特別感謝前任董事長吳豊山先生、各位董監事與全體同仁，在當前複雜的國際與兩岸環境下，讓海基會的服務得以持續推動、穩定運作。這樣的努力，是海基會最珍貴的資產，往後我也會以這樣的態度延續會務的推動。

過去我曾擔任立法院院長。立法院是中華民國最高民意機關，是匯聚民意、反映民意的重要場域。正因如此，我始終相信，兩岸關係的根本，不在口號，而在人民；不在對立，而在理解。未來，我所帶領的海基會，也將秉持同樣的精神，從人民的需求出發，與對岸社會保持溝通與交流。

兩岸交流走過數十年，雖然歷經起伏，但人民往來、經貿互動與社會連結，早已深植其中。只要兩岸還有人在彼此關心、彼此往來，交流本身就不應被輕易中斷。

賴清德總統在去年國慶演說中提到，期待中國大陸能體現大國的責任。我們誠摯期待，中國大陸方面能夠回到以人民利益與福祉為優先的初衷，不再以政治前提，阻礙兩岸兩會的正常交流與互動。

我們也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流。只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題。唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。

在這裡，我也要特別謝謝臺商朋友。多年來，無數臺灣企業與臺商遠赴中國大陸打拚，在不同城市、不同產業中經營，為自身事業，也為臺灣累積寶貴的經驗與能量。各地臺商協會長年與海基會密切合作，協助在陸國人處理投資、生活與急難需求上，扮演不可或缺的夥伴角色，海基會對此始終心存感激。

我們也理解，臺商在中國大陸經商，往往必須面對複雜的政策環境與一定程度的政治壓力。海基會會站在理解與協助的立場，持續提供必要的服務與支持，作為大家在異鄉打拚最溫暖的娘家。但同時，我們也由衷期盼，臺商在海外開疆闢土的同時，能始終與家鄉的人民站在一起，共同守護這個引以為傲的民主家園。唯有如此，臺灣社會才能持續凝聚，成為大家最堅強的後盾。

面對全球經濟情勢變化與中國大陸內部經濟調整的挑戰，臺商的未來布局勢必更加多元。無論是深耕中國市場，或是布局全球、行銷世界，海基會都願意成為臺商最可靠的後盾，與大家攜手合作，協助因應轉型、拓展新機會。

展望未來，海基會在政府委託與授權下，會持續扮演好「說好話、做實事」的角色。我們所說的「好話」，是利於交流、利於理解的善意言詞；我們所做的「實事」，則是超越黨派、不問立場的民生服務。交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。

最後，我非常感謝所有董監事與海基會同仁長期以來的努力與付出。未來，我們一起發揮專業、耐心與誠意，與陸委會攜手合作，為兩岸人民謀求最大福祉，為臺灣社會爭取更穩定、更健康有序的交流環境。

不能免俗，今天是1月23日，也是新年頭的開始，舊曆年的年尾，臺灣話有一句叫「新年頭、舊年尾」，在這裡特別祝福所有理監事、海基會同仁、媒體朋友們，大家新的一年有新的願景，身體更健康，一切事業更加圓滿順利。謝謝大家。