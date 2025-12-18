海基會重大人事變動 董事長吳豐山自請離職！

海峽交流基金會今（18）日突然發出「重要採訪通知」，表示下午將舉行董監事會議，由海基會董事長吳豐山主持並發表談話。由於海基會從昨天開始，連續兩天發出採訪通知，並且不同於以往標註出「重要採訪通知」，也有媒體傳出，吳豐山上週五已當面向賴清德請辭。

海基會董事長吳豐山。（資料圖／中天新聞）

海基會每3個月舉行1次董監事聯席會議，也均開放媒體採訪並於事前發採訪通知。但此次連兩日發採訪通知，今天更特別標註「重要採訪通知提醒」，引發外界聯想。

吳豐山上週五已向賴清德當面請辭。（資料圖／陸委會）

多家媒體報導指出，吳豊山在董監事會議上自爆，今天是他最後一次主持董監事聯席會議；上個禮拜五賴清德總統約見、徵詢他對海基會人事的意見，因為社會上都說下台的背影要漂亮，他體貼總統人事安排上的困難，所以他當場欣然同意讓賢。他工作到12月31號下午下台一鞠躬，因此今天利用這個機會，對全體董監事過去一年來的支持和指教表達最大的聲音。

吳豐山於2024年10月接替鄭文燦，就任海基會董事長，至12月31日止，總計他接任海基會董事為13個月。據了解，吳豐山請辭原因為，他認為恢復兩岸對話是他首要職責，他曾私下透過管道約海協會會長張志軍見面，希望釐清九二共識的爭議，並共商和平發展，不過對岸以「九二共識沒有再釐清的必要」作為回覆。

