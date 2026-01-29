海報有玄機！3移工見牆上「6字箴言」 跟著買爽中300萬頭獎

財經中心／師瑞德報導

彰化花壇「大棒彩券行」傳出喜訊，3位越南籍移工受新聞啟發，下班後相約試手氣。3人進店見牆上自製海報寫著「馬上刮、馬上發」，靈機一動專挑馬圖案醒目的「金馬獎」刮刮樂，竟幸運刮中頭獎300萬元，讓他們開心直呼今年可以過個好年了。（圖／翻攝自台灣彩券網站）

刮刮樂「金馬獎」頭獎300萬元開出了！這次幸運得主是3位年輕的越南籍移工。據彰化縣花壇鄉「大棒彩券行」代理人王小姐描述，這3位移工是因為看到近期新聞報導，得知高雄有移工摸了彌勒佛後幸運刮中頭獎，受到這股好運氣的激勵，決定在下班後相約到彩券行試試手氣，沒想到這一試，竟然真的讓他們抱走大獎。

見海報「馬上刮」靈感湧現！挑這張真的馬上發

3人一進到店裡，便開始四處尋找店內的招財徵兆，希望能藉此提升中獎機率。眼尖的他們發現彩券行牆上張貼了一張自製的新年海報，上頭寫著「馬上刮、馬上發」的吉祥話。這句標語讓他們靈光一閃，立刻聯想到檯面上馬圖案最醒目的「金馬獎」刮刮樂，認為這就是幸運符號，於是毫不猶豫地選擇了這款彩券。

300萬頭獎入袋！移工歡呼：可以過好年了

果不其然，這張「金馬獎」刮刮樂一刮開，竟然真的刮出了頭獎300萬元！3人在店內當場確認中獎後，興奮地大聲歡呼，難掩喜悅之情，直呼這筆意外之財來得正是時候，「有這筆獎金今年可以過個好年了！」這則幸運故事也讓「大棒彩券行」充滿喜氣，吸引不少民眾前來沾沾喜氣。

