海外主動式ETF比一比！記憶體助攻00988A登繢效王:

受惠1月ISM製造業指數優於預期、美印關稅達成協議等利好消息，美股昨日強勢翻紅，再加上本周將有超過百家標普500指數成分股公布財報，市場情緒明顯提振。且搭上AI算力需求增溫，記憶體及光通訊族群也走勢強勁，帶動海外ETF走揚。

其中，海外主動式ETF績效王--主動統一全球創新(00988A)單日飆出5.36%漲幅，累積今年來大漲18.95%穩居冠軍寶座，大幅領先美股NASDAQ與S&P500指數同期僅約2%的漲幅。

根據CMoney統計海外主動式ETF今年以來績效，主動統一全球創新(00988A)以18.95%穩居冠軍寶座。其餘第二、三名依序為主動元大AI新經濟(00990A)13.12%、主動台新龍頭成長(00986A)5.29%。

統一投信經理人陳意婷指出，今年AI產業的關注焦點集中在記憶體及光通訊兩大主軸。傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次AI熱潮帶來了算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的週期性商品，逐漸轉變為結構性成長標的。至於光通訊，則受惠於Rubin系列規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

從00988A的持股配置來看，前十大持股中，記憶體及光通訊領域的權重就超過20%，包括記憶體方面的美光、SanDisk(SNDK)，以及光通訊方面的Lumentum、中際旭創。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達、Google(Alphabet)，以及能源族群的西門子能源、萊茵金屬等也有布局。

ETF專家指出，多數投資人對海外市場並不熟悉，海外交易個股的成本也相對較高。不妨透過在台灣掛牌的海外主動式ETF進行布局，可以由經理人代為選股與調整持股，省去自己研究海外個股的門檻。

