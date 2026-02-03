海外主題型ETF人氣旺 00920、00910等單周受益人增逾一成

AI熱潮不只點燃科技股，也帶旺海外主題型ETF買氣。隨資料中心用電需求攀升與能源轉型趨勢加速，資金明顯轉向綠電與科技等題材。最新統計顯示，相關ETF受益人數快速增加，成為投資人布局海外市場的亮點之一。

海外股ETF投資熱度持續升溫。根據集保戶股權分散於1月30日公布的最新統計，海外股票型ETF受益人數單周增加22,628人，總人數攀升至196.6萬人，顯示資金持續流入具主題性與趨勢性的海外資產。

觀察近一周受益人數成長率前十名，綠色電力與科技主題ETF表現最為亮眼，名單中包含三檔綠電ETF與四檔科技ETF，反映市場對AI應用擴張與能源轉型長線趨勢的關注度顯著提升。

從增幅來看，富邦ESG綠色電力（00920）、第一金太空衛星（00910）、國泰臺韓科技、富邦日本正2以及FT潔淨能源ETF，近一周受益人數增幅皆超過10%，成為資金布局焦點。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，年初以來AI用電需求題材再度發酵，ICE FactSet全球綠能ESG指數截至2月3日已上漲逾10%，主要受到三項因素支撐：首先，AI資料中心擴建推升用電需求，市場風險偏好回溫，能源類股同步走強。

其次，洪珮甄分析，美國國會通過核能相關預算並宣布加大投資，總統川普亦表態支持，有助穩定中長期電力供給結構；第三，中國宣布自2026年4月起取消光伏產品出口退稅，市場預期將加速去化太陽能過剩產能，對具規模優勢的太陽能龍頭企業形成中長期利多。

近期太空科技話題上，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝表示，今年進場太空產業投資，可以留意三大重點：首先是低軌衛星市場大爆發；根據Gartner預估，2026年全球低軌衛星通訊支出將達到148億美元，年增率達24.5%，主要用途在網路覆蓋外，也AI邊緣運算也開始導入衛星數據分析。

多家大型研究機構將太空衛星產業納入追蹤與投資研究領域；根據大摩元月份報告指出，太空科技產業投資評價由中性上調至具吸引力，2025年太空產業基礎元年，而進入2026年在更高的發射頻率、各國政策支持下，產業投資潛力受到更大的關注；高盛也支持太空成長動能與AI相當，並受惠AI的資本支出延伸至太空領域。

