海外人數週增1.3萬人 它們受益人衝新高熱度狂飆！

截至11/7止，投信跨國投資股票型ETF總受益人數達158萬1,152人，根據CMoney統計，較前一周(10/31)的156萬7,333人，人數增加約1.3萬819人，單週成長0.88%，其中，受益人數上週新增最多的海外股票ETF中，包括新光美國電力基建(009805)、貝萊德標普卓越50(009813)、統一FANG+(00757)、統一美國50(009811)、國泰費城半導體(00830)等5檔，上週受益人數增加逾千人以上；人數創新高方面，若以上市滿1個月以上的檔數來看，則有新光009805、統一009811兩檔，上週受益人數再創歷史新高，成為海外股票ETF市場中，近來買氣最盛的當紅炸子雞。

其他海外股票ETF方面，受益人數同創歷史新高的有9檔，類型以美股市值型、產業型兩類為主，市值型主要鎖定標普500、那斯達克等主要指數；產業型則聚焦在電力基建、防衛科技、AI、太空衛星等，另外，日本商社ETF儘管較為冷門，上週受益人數也創歷史新高，顯示11月儘管遇美股AI泡沫疑慮、政府關門停擺等困擾，造成市場短線震盪，海外投資人卻不減繼續加碼特殊利基市場投資興致，尤其是與AI相關的冷門低調產業，例如電力基建、國防、太空相關主題型ETF，今年以來市場買氣不斷升溫，完全不受AI泡沫疑慮所影響。

11檔受益人數創新高的海外股票ETF表現。（圖／集中保管結算所，CMoney）

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，短線受美國政府停擺危機擴大，雖造成美股震盪，但中長期來看，美股優勢產業股票拉回整理，反而提供投資人逢低布局良機，因為目前外資法人布局主力，仍以「高成長+高想像」的AI運算、半導體、雲端、自動化等4大領域為主，如果現階段股價攀高，但成長型產業具較高本益比的容忍度，後續仍有機會加碼。

至於核能電力產業，同樣受惠AI長線趨勢，在科技巨頭先前拋出長期投入超大規模資本支出用於數據中心與晶片後，正快速推升美國電力與變壓器產能緊缺，未來出貨交期與成本也不斷墊高，被視為未來最受惠AI成長帶動的低調冷門產業，唯未來股價表現，將視每季財報中的訂單情況與獲利前景來確認，建議投資人可以鎖定美國電力基建或核能相關ETF，透過被動股票ETF，來掌握美國新能源產業穩健成長潛力。

2025下半年Open AI與其他科技巨頭合縱連橫，組成AI永動機聯盟日益擴大，新光美國電力基建ETF研究團隊強調，預計2026年將翻轉美國電力產業朝大升級、大轉型，加上Open AI宣告：「電力成為新石油」時代來臨，看好美國核能發電、智慧電網、電力設備與相關公用事業，基本面迎來AI紅利，股價未來表現將朝「超級週期」趨勢邁進，值得現階段投資人定期定額持有，中長期績效表現不容小覷。

