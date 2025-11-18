海外刷卡小心「陷阱」！日本藥妝店一堆台灣人急提醒 旅日達人：多年宣導總算有效

台灣人喜歡到日本旅遊，海外消費刷卡的眉角要注意！（示意圖，資料照）

台灣人愛去日本旅遊，許多消費的眉角要注意！近日有網友分享，在熊本一家藥妝店有一名台灣大姐在刷卡的時候語言不通，不知道要怎麼選幣別，這時店裡突然冒出一大堆台灣人叫她「選日幣！」旅日達人林氏璧看了直呼好感動：「這幾年我n次宣導，總算有了效果呀」。

日本藥妝店超多台灣人 刷卡小祕訣不可不知

Threads上一名網友發文，在熊本的藥妝店有一名台灣大姐在結帳櫃檯語言不通，不知道刷卡時的幣別要選台幣還是日幣，另一旁有台灣籍的店員聽到了，告訴她「阿姨選日幣啦！」並請其他人協助轉達。未料這時店裡竟同時出現好幾名台灣人，一起大叫：「阿姨選日幣啦！」讓原po網友笑翻，直呼到底多少台灣人在熊本。

貼文引發熱烈迴響，其他網友也紛紛留言分享自己在日本旅遊遇到台灣人的故事，更釣出「日本自助旅遊中毒者」林氏璧回應：「我好感動喔，原來有這麼多人知道到日本刷卡要選日幣（不過當然還是有很多人不知道）」。

林氏璧在臉書進一步發文表示，他最意外的不是在熊本那間藥妝店怎麼有這麼多台灣人，而是從這則留言看起來，「原來有這麼多人知道到日本刷卡要選日幣ㄟ！這幾年我n次宣導，總算有了效果呀」。但他也說，不管發了幾次，還是有很多人是第一次看到，只要還有這種情況，他就會繼續宣導。

海外刷卡別選台幣！ 小心被多收手續費

為什麼到日本刷卡時，在選幣別時要選日幣呢？林氏璧表示：「海外刷卡如遇選幣別情形，請選當地貨幣！否則會有高額手續費喔。」他分享自己過去寫過的文章，說明這其實是所謂「動態貨幣轉換」（DCC）的陷阱，不是每次刷卡都會遇到，但如果遇到要選當地貨幣或母國貨幣時，若選到母國貨幣，將被多收一筆「換匯」手續的服務費約5%，因此他也一再提醒民眾到海外刷卡，務必選擇當地貨幣結帳。

