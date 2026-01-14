海外包裹太恐怖 他搬家半個月 牆縫鑽出一整窩蟑螂

一名剛搬家約半個月的香港網友，近日突然在牆壁上發現大量蟑螂聚集，讓他超崩潰，最後鼓起勇氣才在噴灑殺蟲劑後將蟑螂全部殺光；防蟲專家分析，照片中的蟑螂看起來是煙燻蟑螂（又稱黑褐家蠊），在香港較少見，推測是前任住客從國外網購貨物時，剛好有懷孕的母蟑螂跟著紙箱被送到香港，並跑到牆縫裡面產卵，才會一次出現一整窩。

一名香港網友近日在Threads表示，搬到新家住了半個月左右，結果突然發現牆壁上有一堆不認識的蟲子，看起來有點像蟑螂，讓他超崩潰，鼓起勇氣使用殺蟲劑後，這些蟲子還有體力逃竄，幸好他抓緊機會將蟲子全都殺光，沒有被任何一隻蟲子逃走。

文章上線後引起近百萬人關注，不少人驚呼「看起來是從牆壁裡面鑽出來的」、「救命啊，這間房子真的不能住了」、「我覺得這要跟房東講，請房東找專業除蟲來處理，不然太誇張了」、「這個家不能留了，一把火通通燒光吧」、「直接用水泥把整個牆壁封住，選我正解」。

據《香港01》報導，除蟲公司「觀林蟲害」的防蟲專家鄭國鏗表示，照片上的蟑螂看起來是煙燻蟑螂，但這種蟑螂在香港非常少見，推測應該是前任住客從國外網購時，有懷孕的母蟑螂隨著箱子一起被運到香港，並在牆縫內產卵，才會一次出現一整窩。

鄭國鏗建議，網購包裹最好在屋外拆除，並儘速將垃圾清除，居家環境若想驅逐蟑螂，則可以在冰箱底部、櫃子底部、排水口、窗邊放置凝膠、餌劑；大量噴灑殺蟲劑時，最好要保持屋內通風，噴灑後要離開屋內至少2小時，避免吸入過多藥劑。

