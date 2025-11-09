海外受證取經 尋根之旅滿載而歸

回到法脈的源頭，體驗靜思家風，慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會第二梯次，來自18個國家地區、350位學員，9號下午回到靜思精舍巡禮，從一磚一瓦、一草一木中，感受上人開啟慈濟法脈的初心，也體會師父自力耕生、敬天愛地的精神。

「這棟建築完工於1969年。」

從法師的導覽，了解慈濟的歷史與早期克難的歲月，海外志工勤作筆記，珍惜這分難得因緣。來自尚比亞的奧莉薇亞，去年完成授證，今年更接引兩位姊妹同行。

尚比亞慈濟志工 奧莉薇亞：「2024年我就來過靜思精舍，所以我很希望2025年，可以帶我的2個姊妹來。」

尚比亞慈濟志工 Adess Daka：「我喜歡這裡的環境，還有體現的人文精神，他們教我們吃飯 說話，都和我們原本的方式很不一樣。」

NS海外志工研習第二梯次，18個國家地區、350位學員，回到靜思精舍尋根，從磚瓦草木中，感受上人開啟慈濟法脈的初心，也再次凝聚修行與付出的力量。

史瓦帝尼慈濟志工 Alice Khoza：「你的思想還有你做的事，都會變得更好，所以我回去想鼓勵更多人加入慈濟。」

澳洲慈濟志工 張紫燕：「在這邊就是讓我們很清楚地知道，每個師父都是有很努力地付出，然後自給自足的。」

靜思精舍的藥草園，是自力耕生的實踐場，師父的耕作方式，不只展現敬天愛地的生活態度，也提醒人與自然應該共生共榮。

莫三比克慈濟志工 Alcinda Mabjaia：「我們唱這首歌表達感恩，這首關於慈濟的歌，教我們成為更好的人。」

回到心靈故鄉，重溫靜思家風，海外志工帶回滿滿收穫，期待將慈濟精神傳向世界每個角落。

