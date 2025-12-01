海外台人社團「兜售1物」恐觸法？神秘價碼流出

生活中心／李汶臻報導

旅遊達人「最懶少年」日前就透過臉書粉專分享，近期看到不少人在其他平台上找人「幫忙拿東西」或「賣行李額度」，貼文曝光後引發大批網友熱議。就有人留言指出，不時會在住國外的台灣人社團裡看到所謂的「行李空間」兜售文，每10公斤行李空間喊價150歐元（約5400元新台幣）。對此，就有網友示警，若不小心出現「這一情況」，極可能被判死刑。

旅遊達人「最懶少年」日前透過臉書粉專發文並附上一則社群截圖，原PO預計12月4日從溫哥華搭機回台，疑似行李額度還有剩，竟公開曬文出售托運行李空間，並稱「價格可以討論」。「最懶少年」看完後直言「替他們捏一把冷汗」，同時也示警國人，機場真的不是可以大意的地方，並提醒「不是自己的東西，不拿、不碰、不代」。他也強調，各種「只是小東西啦」、「幫忙一下啦」全部都可以是陷阱，建議大家若遇到不認識的人請你帶東西，要直接拒絕；若碰見陌生人的行李放你旁邊，也要立刻閃遠一點。

賣10公斤「行李空間」價碼曝！傳「旅外台人社團超多」網揭1情況：恐死刑

旅遊達人「最懶少年」曬截圖分享，有旅客將從溫哥華飛台北，打算「兜售」多餘的托運行李空間。（圖／翻攝自臉書@最懶少年）





貼文曝光後，吸引大批網友熱議。其中有不少人都表示曾看過類似的社群貼文，更有網友分享住國外的台灣人社團裡，三不五時就會看到所謂的「空間」兜售文，並透露交易價碼為「150歐元/10公斤」，讓網友直言「主打一個不賺白不賺的概念」。另外，大多數人都認為這種賣「行李空間」的行為十分危險，一不小心就會釀成不可挽回的後果：「真敢欸，查到毒品直接抓走」、「看新聞，由外國帶到台灣的大多判5年左右, 但帶到有死刑的國家的話是真的有可能會被判哦」、「很多國家販毒是死罪，台灣是犯罪天堂管理鬆散，不代表其他地方也一樣喔，望周知XD」、「毒品走私罪都超重的，good luck」、「喜提一箱23kg海洛因，就知道不會有下一次了」。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

