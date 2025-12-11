海外台商因牙周病失去自信 返台一日全口重建重獲笑容

【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名在海外打拚多年的台商，因多年牙周病，牙齒逐漸脫落，最後幾乎全口牙齒脫落，不但吃東西只能靠軟質食物果腹，也因缺牙的外觀與發音問題，讓他在商務與社交場合失去自信。返台後，他赴光田綜合醫院牙科求診，柯百俞醫師率領院內團隊，採用「All-on全口重建技術」替這名台商完成全口重建，讓他重拾笑容與咀嚼能力。

All-on全口重建技術 手術當天即刻恢復咀嚼力與笑容

柯百俞醫師指出，傳統全口重建，需歷經拔牙、癒合、植牙及假牙製作等多道程序，時間至少得耗上數月甚至半年以上，對患者生活造成極大不便。而這次採用的「All-on全口重建技術」主要是利用少數植體在人體的上下顎建立支撐，手術當天就能安裝固定假牙，患者馬上就能恢復進食， 講話發音也能在術後立刻回到自然狀態，兼顧口腔的生理機能與美觀，提升生活品質。

數位化全口重建 精準設計假牙自然又穩定

柯百俞醫師以這名台商個案為例解釋，這次的治療，院內的牙科團隊運用電腦輔助設計（CAD）與三維影像掃描（3D Scan）技術，術前先精準預測牙齒的咬合角度、排列，再依患者的臉型和骨骼條件量身打造假牙。

柯百俞醫師提到， All-on全口重建的數位化整合技術，使整個治療過程更快、更精準，也大幅提升手術成功率，減少術後調整時間，讓外觀更自然，假牙穩定性更高，也能更貼合個人需求。

日常護牙才是健康關鍵 出現不適應盡快就醫

柯百俞醫師指出，結合數位化技術的「All-on全口重建」，是目前牙科重建的重要趨勢，適合長期缺牙、嚴重牙周病或配戴活動假牙不穩定的患者評估治療。但民眾日常生活還是應定期洗牙、控制牙菌斑，維持牙齦健康，避免牙周病惡化導致全口缺牙。若已出現咀嚼困難或牙齒鬆動，應盡早尋求專業牙科醫師評估，才不會錯過治療的黃金期。

