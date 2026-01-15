海外圓夢青年給的震撼 蕭美琴曝光影片網友直呼「咪琴真可愛」



副總統蕭美琴本月13日與「青年百億海外圓夢基金計畫」圓夢青年座談，當場接受年輕人給的「震撼指導」，跟著比了現今最流行的拍照姿勢，讓蕭美琴大呼不妙，她今天（15日）在Threads發布影片，公開她學著擺POSE的樣子，不少網友大叫「咪琴太可愛」，還有人許願「可以和蔡英文一起嗎？」

蕭美琴13日出席「青年百億海外圓夢基金計畫」圓夢青年座談，肯定青年赴美交流展現文化自信，同時將國際創新帶回台灣，促進雙向交流。她指出，該計畫提供青年走出國門、拓展視野，進行國際交流的機會，期勉青年成為台灣與世界的橋梁，把台灣帶向世界，也把世界的精彩與創新帶回台灣。

蕭美琴今天Threads發出一段影片，表示出席「青年百億海外圓夢基金計畫」活動時，聆聽參加計畫的青年分享圓夢心得，事後指導蕭美琴拍照新姿勢，還有現在最流行的challenge。

只見蕭美琴在影片中跟著比愛心，還挑戰進擊的巨人做出動作，蕭美琴整個人放開來玩，最後展出的照片讓她直呼有趣，也感謝當天和年輕朋友們交流她過去在美國服務的經驗，雙方各自都有收穫。

不少網友看到影片，稱讚蕭美琴親切又可愛，不少網友留言「年輕人玩法真多，咪琴大受震撼」、「美琴不倚老賣老、跟隨年輕潮流」、「能敲碗蔡英文也來一個嗎？」（責任編輯：殷偵維）

